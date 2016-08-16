إصابة 5 طلاب صدمتهم سيارة بقنا

أصيب 5 طلاب بإصابات مختلفة، أثر قيام سيارة بعبور الرصيف والاصطدام بهم أثناء جلوسهم أمام كلية الهندسة بمنطقة المعبر بمدينة قنا.

وقال الدكتور خالد يوسف مدير مرفق إسعاف قنا، أنه تلقي إخطارًا بوقوع حادث سير بسبب السرعة الزائدة بمدينة قنا، فتم الدفع بسيارات الإسعاف، وأسفر الحادث عن إصابة كلا ” محمد . ع . أ ” 19 سنة مصاب ببتر في الركبة اليسرى، و ” أحمد . ن ” 18 سنة، مصاب بنزيف بالبطن، و “محمود . أ . م ” 18 سنة، مصاب بنزيف في البطن، و “محمود . أ . ع ” 18 سنة، و ” أحمد . م . أ ” 18 سنة، مصاب سحجات ونزيف في البطن، وتم نقلهم لمستشفى قنا الجامعي، لتلقى العلاج وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.