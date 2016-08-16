أخبار عاجلة

تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : مدارس الراهبات عمرها ما كانت إسمها مدارس مسيحية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير -
فيديو || أحد العائدين من تنظيم داعش يكشف كيفية تجنيدهم لانتحاريين طنطا والإسكندرية -
بالصور || مفاجأت حدثت بكنيستي طنطا والإسكندرية قبيل تفجيرهما ومصادر بالكنيسة والداخلية يؤكدون ذلك -
أشرف قاسم يرحل عن الداخلية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل -
السفيرة عزيزة - أهالي شبرا مسلم ومسيحي يد واحدة -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : علمنا رسول الله التعازي ( إن لله ما أخذ ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مصرع 10 جنود من القوات الخاصة الليبية في اشتباكات مع داعش

Google+ Print
مصرع 10 جنود من القوات الخاصة الليبية في اشتباكات مع داعش مصرع 10 جنود من القوات الخاصة الليبية في اشتباكات مع داعش

القوات الخاصة الليبية

لقي 10 جنود بالقوات الخاصة الليبية مصرعهم، وأصيب 34 آخرون جراء الاشتباكات مع تنظيم “داعش” الإرهابي بمحور القوارشة غرب مدينة بنغازي.

وأكد متحدث القوات الخاصة الليبية ببنغازي العقيد ميلود الزوي صباح اليوم الثلاثاء- أن 10 جنود بقوات الصاعقة لقوا مصرعهم، وأصيب 34 آخرون جراء الاشتباكات العنيفة بمحور القوارشة مع تنظيم “داعش”.

وأضاف أن القوات الخاصة تتقدم باتجاه المستشفى الأوروبي وشارع الشجر أخر معاقل التنظيمات الإرهابية بمنطقة القوارشة، وسيطرت على مراصد ومواقع استراتيجية مهمة وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، لافتا إلي أن المعارك شرسة ولاتزال مستمرة حتى هذه اللحظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا