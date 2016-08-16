مصرع 10 جنود من القوات الخاصة الليبية في اشتباكات مع داعش

لقي 10 جنود بالقوات الخاصة الليبية مصرعهم، وأصيب 34 آخرون جراء الاشتباكات مع تنظيم “داعش” الإرهابي بمحور القوارشة غرب مدينة بنغازي.

وأكد متحدث القوات الخاصة الليبية ببنغازي العقيد ميلود الزوي صباح اليوم الثلاثاء- أن 10 جنود بقوات الصاعقة لقوا مصرعهم، وأصيب 34 آخرون جراء الاشتباكات العنيفة بمحور القوارشة مع تنظيم “داعش”.

وأضاف أن القوات الخاصة تتقدم باتجاه المستشفى الأوروبي وشارع الشجر أخر معاقل التنظيمات الإرهابية بمنطقة القوارشة، وسيطرت على مراصد ومواقع استراتيجية مهمة وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، لافتا إلي أن المعارك شرسة ولاتزال مستمرة حتى هذه اللحظة.