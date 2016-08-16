بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيين 120 نائبا بهيئة قضايا الدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 356 لسنة 2016، بتعيين 120 نائبا لرئيس هيئة قضايا الدولة.

وتضمن القرار، المنشور بالجريدة الرسمية، تعيين93 وكيلا لهيئة قضايا الدولة، و140 مستشارا، و 44 مستشارا مساعدا، كما شمل القرار تعيين103 مستشارين مساعدين من الفئة (ب)، و202 من المحامين بالهيئة نائبا بهيئة قضايا الدولة، ونص القرار على تعيين 275 من المندوبين بالهيئة محامين بهيئة قضايا الدولة.

صدر القرار بناء على موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 29-6-2016، وعلى ما عرضه وزير العدل.