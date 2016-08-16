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بروتوكول تعاون بين «الأوقاف» وكفر الشيخ لاستثمار أراضي الوزارة بالمحافظة

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زراء الإنتاج الحربي، الاستثمار، والأوقاف خلال توقيع اتفاق التعاون المشترك

شهد وزراء الإنتاج الحربي، الاستثمار، والأوقاف، مساء أمس الإثنين، بمقر وزارة الإنتاج الحربي، توقيع اتفاق تعاون بين وزارة الأوقاف، ومحافظة كفر الشيخ.

وجاء الاتفاق، لاستثمار وإدارة أراضي الوقف الخيري التابعة لوزارة الأوقاف في محافظه كفر الشيخ على الوجه الأمثل، بهدف تعظيم العائد الاقتصادي من هذه الأراضي لصالح الوزارة والمحافظة.

ووقع الاتفاق – بحسب بيان – رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية اللواء راتب حسن راتب، ومحافظ كفر الشيخ اللواء سيد نصر، بعد أكثر من 3 شهور من التفاوض، والذي قام برعاية وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة.

ومن المقرر أن تقوم وزارة الأوقاف ممثلةً في هيئة الأوقاف المصرية ومحافظه كفر الشيخ – بمقتضى الاتفاقية الموقعة – بتفويض وزارة الإنتاج الحربي، وكيلًا عنهما في طرح الأراضي على المستثمرين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامه مناطق استثمارية، وذلك وفقًا لأحكام قانون ضمانات، وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنه 1997، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

واتفقت وزارة الإنتاج الحربي، مع أحد بيوت الخبرة المصرية للانتهاء من المخطط العام لأول منطقة استثمارية بمحافظة كفر الشيخ على مساحه 10 آلاف فدان متعددة الأنشطة “صناعية -سياحية – عقارية – خدمية – سكنية – وميناء”، وذلك خلال 14 أسبوع، على أن تقوم محافظة كفر الشيخ باستصدار التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للاستثمار لإقامه هذه المنطقة الاستثمارية.

وأشارت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد – عقب توقيع الاتفاق – إلى أن الاتفاق السالف يعكس مفهوم الشراكة الذي تتخذه وزارة الاستثمار منهجًا للعمل لها سواء كانت شراكة مع المستثمرين أو شراكة مع أجهزة الدولة المختلفة، مؤكدةً أن كافة الجهات الحكومية تعمل كيدٍ واحدة، لإعلاء المصلحة الوطنية، ودعم الاقتصاد الوطني، حيث
> أن مشروع المنطقة الاستثمارية في كفر الشيخ، هو الأول في سلسلة من مشروعات التعاون المشترك مع المحافظات المختلفة بهدف الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة، وتعظيم عوائدها الاقتصادية بهدف دعم الاقتصاد.

وأوضحت خورشيد، أن فريق الهيئة العامة للاستثمار – بعد اكتمال المخطط العام للمنطقة الاستثمارية بالترويج لهذا المشروع – سيعد أحد أهم المشروعات الاستثمارية الكبري الذي سيحقق طفرة نمو حقيقية لمحافظه كفر الشيخ .

زراء الإنتاج الحربي، الاستثمار، والأوقاف خلال توقيع اتفاق التعاون المشترك

زراء الإنتاج الحربي، الاستثمار، والأوقاف خلال توقيع اتفاق التعاون المشترك

زراء الإنتاج الحربي، الاستثمار، والأوقاف خلال توقيع اتفاق التعاون المشترك

زراء الإنتاج الحربي، الاستثمار، والأوقاف خلال توقيع اتفاق التعاون المشترك

زراء الإنتاج الحربي، الاستثمار، والأوقاف خلال توقيع اتفاق التعاون المشترك

زراء الإنتاج الحربي، الاستثمار، والأوقاف خلال توقيع اتفاق التعاون المشترك

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