بدء محاكمة ٨ متهمين في قضية «ولاية داعش القاهرة»

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة ٨ متهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ” ولاية داعش القاهرة”.

ودفع محام المتهمين الرابع والخامس والسادس بعدم دستورية المواد 86 و86 مكرر “أ، د”، و 102 من قانون العقوبات، وطلب وقف سير الدعوى وإحالتها للمحكمة الدستورية، لفحص الدعوى، أو التصريح للدفاع باقامة الدعوى مع اخلاء سبيل المتهمين، لحين الفصل فى ذلك الطلب، وطالب ببراءة المتهمين من التهم المسوبة اليهم، وبطلان أذن نيابة العامة لحصوله عقب الضبط، وبطلان تحريات الأمن الوطنى، لعدم جديتها وعدم بيان مصادرها، وعدم جواز الاعتداد بشهادة مجرى التحريات، ومعاونيه.

كما دفع ببطلان اعترافات المتهمين، لوقوعها تحت الإكراه”حسب قول الدفاع”، وانتقاء أركان الاتهامات المسندة للمتهمينأ فى حين اسندت النيابة العامة للمتهمين تهمًا عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد “تنظيم الدولة الإسلامية”، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.