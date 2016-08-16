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لأول مرة في أمريكا.. سيارات تتواصل مع إشارات المرور

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لأول مرة في أمريكا.. سيارات تتواصل مع إشارات المرور لأول مرة في أمريكا.. سيارات تتواصل مع إشارات المرور

إحدى مركبات شركة أودي الألمانية – أرشيفية

تعلن شركة أودي الألمانية لصناعة السيارات – لأول مرة – أنه من المنتظر طرح تكنولوجيا تتيح لسياراتها في الولايات المتحدة التواصل مع إشارات المرور.

وقالت شركة “أودي أوف أمريكا” – المملوكة لشركة فولكسفاغن – بحسب سكاي نيوز اليوم الثلاثاء – إنها اختارت طرازي “كيو 7 ” و”إيه 4 2017 “، اللذين تم صنعهما بعد أول يونيو 2016، لتزويدهما بهذه التكنولوجيا التي تدخل في البنية الأساسية للسيارات.

وتسمح هذه التكنولوجيا المعروفة باسم”في-تو-أي” لإشارات المرور، والبنية الأساسية بنقل البيانات المتعلقة بالسلامة، وبيانات التشغيل الأخرى لاسلكيًا للمركبات.

ومن المقرر أن تساعد هذه التكنولوجيا – التي لاتزال في طور التجربة – على الحد من التصادم وتخفيف الزحام في الطرق، كما سيسمح نظام “أودي” للمركبات بعرض عد تنازلي قبل عودة الإشارة الحمراء إلى اللون الأخضر.

وتتضمن الاستخدامات المحتملة الأخرى لهذه التكنولوجيا، إمكانية توجيه إشارات المرور نصيحة للسيارات بالبقاء على سرعة معينة، من أجل مجاراة إشارات المرور الموجودة على الطريق.

 

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