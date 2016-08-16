مكتب التنسيق يستقبل أوراق طلاب الشهادلة المعادلة العربية

فتح مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الثلاثاء، باب قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية لليوم الرابع، ويستمر حتى الخميس 25 أغسطس الجاري، وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط، تنفيذا لما وعدت به وزارة التعليم العالي وبناء على رغبة الطلاب من الحاصلين على الشهادات المعادلة فى بدء قبول حملة هذه الشهادات وإعلان نتائج ترشيحهم مبكرا مقارنة بالأعوام السابقة.

وأكد مكتب تنسيق القبول أنه سيتم استمرار تقديم وتطوير التسهيلات والتيسيرات المقدمة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة من الدول العربية، والتي تتمثل في الإجراءات التالية: فتح فرع لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة العربية بجامعة الإسكندرية بالمدينة الجامعية للبنات عزبة سعد سموحة، لخدمة أبناء الإسكندرية والوجه البحري بصفة عامة, فتح فرع آخر لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات بمحافظة أسيوط، بمبنى إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلي بصفة عامة، بالإضافة للمكتب الرئيسي بالقاهرة بمقر المدينة الجامعية لطلاب جامعة القاهرة بمنطقة بين السرايات الجيزة.

وأوضح المكتب أن الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية والثانوية الليبية يتم صرف وقبول الأوراق بالنسبة لهم بمقر المكتب الرئيسي بالقاهرة فقط، وتقرر أيضا زيادة عدد الرغبات المسموح بها أمام هؤلاء الطلاب من 48 رغبة إلى 60 رغبة, وذلك لإتاحة الفرصة أمامهم لاختيار أكبر عدد ممكن من الكليات والمعاهد، وللحد أو القضاء نهائيا على ظاهرة استنفاد الرغبات التى اشتكى منها الكثير من الطلاب فى الأعوام السابقة.

وأضاف أن مواعيد صرف الأوراق ورقم التسجيل لطلاب الشهادات المعادلة العربية ستكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساء يوميا فى الفترة المحددة، وعلى الطالب إحضار المستندات الآتية:أصل شهادة النجاح مستوفاه لجميع التصديقات ولا تقبل الصور أو حتى صورة طبق الأصل، أصل شهادة الميلاد، وبالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية السعودية عليهم إحضار أصل شهادة النجاح معتمدة للصفين الثاني والثالث الثانوي، وصورة من شهادة القدرات.