وزير الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 84 مشروعًا للمياه والصرف الصحى بالمحافظات

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الثلاثاء، أن الوزارة، ممثلة فى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، مستمرة فى تنفيذ عدد كبير من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن والقرى، على مستوى محافظات الجمهورية، خارج نطاق القاهرة الكبرى والإسكندرية، وذلك من خطة العام الماضى (2015 – 2016)، بجانب البدء فى تنفيذ مشروعات خطة العام المالى الجديد (2016 – 2017).

وقال وزير الإسكان، خلال بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، إن إجمالى المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها بالعام المالى الماضى، عن طريق الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بلغ 84 مشروعاً، موضحاً أن إجمالى اعتمادات الهيئة القومية بلغ 6 مليارات و313 مليون جنيه، فى العام المالى الماضى، وتقوم الهيئة حالياً باستكمال خطة المشروعات، للعامين الماليين الماضى والحالى.

وأكد مدبولي، أن الموازنة المخصصة من وزارة التخطيط للهيئة بالعام المالى الحالى (2016 – 2017) بقيمة 8 مليارات و87 مليون جنيه، تم تخصيص 7 مليارات و393.6 مليون جنيه منها لمشروعات مياه الشرب والصحى، و693.4 مليون جنيه للإحلال والتجديد.

بدوره، أشار اللواء سيد العشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أن عدد مشروعات مياه الشرب، التى تم إنهاؤها فى العام المالى السابق، 24 مشروعا بطاقة 413.5 ألف متر مكعب فى اليوم، بجانب الانتهاء من 10 مشروعات للصرف الصحى بالمدن، بطاقة استيعابية 81 ألف متر مكعب فى اليوم، و50 مشروعا للصرف الصحى بالقرى، بطاقة استيعابية 10 آلاف متر مكعب فى اليوم.

وأوضح العشري، أن الموازنة المعتمدة من وزارة التخطيط فى العام المالى السابق، بلغت 4 مليارات و995 مليون جنيه، تم تخصيص 4 مليارات و471.64 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، و423.4 مليون جنيه للإحلال والتجديد، وتم دعم الخطة بقيمة مليار و318.5 مليون جنيه، لتزيد الاعتمادات إلى 6 مليارات و313 مليون جنيه.

وأعلن، أنه من المخطط هذا العام الانتهاء من تنفيذ 183 مشروعا، منها 52 مشروعا لمياه الشرب بطاقة مليون و532 ألف متر مكعب، و25 مشروعا للصرف الصحى بالمدن، بطاقة استيعابية 349 ألف متر مكعب فى اليوم، و106 مشروعات لصرف صحى القرى.