أسعار النفط تسجل أعلى مستوياتها في 5 أسابيع

سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في 5 أسابيع وزادت أكثر من 10 % او أكثر على مدى موجة صعود لثلاث جلسات في ظل تنامي التكهنات عن تحرك محتمل من المنتجين لدعم الأسعار وسط تخمة معروض.

وبحسب شركة جينسكيب لمعلومات السوق الاثنين تراجعت المخزونات بنقطة تسليم العقود الآجلة للخام الأمريكي في كاشينج بولاية أوكلاهوما أكثر من 350 ألف برميل الأسبوع الماضي حسبما ذكر متعاملون اطلعوا على البيانات مما عزز أجواء المراهنة على ارتفاع الأسعار.

وبشكل منفصل أظهر استطلاع أجرته رويترز أن إجمالي مخزونات الخام الأمريكية ربما تراجع أيضا الأسبوع الماضي

وتحدد سعر التسوية لخام برنت مرتفعا 1.38 دولار بما يعادل 2.9 % عند 48.35 دولار للبرميل ثم سجل بعد دقائق من الإغلاق 48.46 دولار وهو أعلى مستوياته منذ 12 يوليو.

وارتفع برنت نحو 10 % في الجلسات الثلاث الأخيرة وهي أكبر موجة صعود منذ مايو. وزاد الخام نحو 14 % منذ مطلع أغسطس.

وارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.25 دولار أو 2.8 % ليسجل 45.74 دولار عند التسوية ثم صعد إلى 45.87 دولار ليسجل أعلى مستوياته منذ 21 يوليو. وزاد الخام 10 % منذ بداية الشهر.

ويجتمع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول على هامش منتدى الطاقة العالمي الذي يضم المنتجين والمستهلكين وتستضيفه الجزائر من 26 إلى 28 سبتمبر.

وعزز وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الآمال يوم الاثنين بأن تأخذ الدول المنتجة خطوة لجلب الاستقرار إلى الأسعار عندما أبلغ صحيفة سعودية أن بلاده تتشاور مع السعودية والمنتجين الآخرين لتحقيق الاستقرار في السوق.