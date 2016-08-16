عرض ملفات قرصنة تابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكي للبيع

صرحت جماعة قرصنة غير مشهورة بانها تمكنت من الحصول على أدوات وملفات قرصنة تابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكي NSA، وأشارت المجموعة إلى نيتها بيع تلك الأدوات في مزاد لمن يدفع أكثر.

وادعت مجموعة القرصنة المعروفة باسم “Shadow Brokers” بأنها تمكنت من سرقة أدوات الاختراق الإلكترونية الأكثر سرية والتي تستخدمها مجموعة “Equation”، وهي أكبر مجموعات القرصنة الإلكترونية المرتبطة بصلات مع وكالة الأمن القومي.

وأشارت شركة كاسبرسكي لاب المتخصصة بالحماية والأمن إلى توفر معلومات عن استخدام مجموعة Equation لبعض البرمجيات الخبيثة الأكثر تقدماً، ومساعدتها في تطوير دودة الحواسيب الشهيرة “ستكسنت” Stuxnet.

وعرضت مجموعة القرصنة عينات من الملفات التي لديها، ويبدو أن هذه العينات تحتوي على طرق استغلال وقرصنة مشروعة بحسب بعض الباحثين في مجال الأمن.

وقالت المجموعة في بيان نشرته على مدونتها بأنها ستقوم ببيع الأدوات والملفات لأعلى سعر ضمن مزاد، وأن هذه الملفات أفضل بكثير من دودة ستكسنت.

وتستهدف الأدوات جدران الحماية التابعة لشركات مثل سيكسو Cisco وجونيبر Juniper وفورتينت Fortinet والشركة الصينية Topsec بشكل محدد.

وأشارت إحدى شركات الحماية إلى احتواء إحدى عينات الملفات المعروضة للبيع على عنوان بروتوكول إنترنت IP مسجل من قبل وزارة الدفاع الأمريكية.

ولا يعرف بعد الطريقة التي اتبعتها مجموعة Shadow Brokers للحصول على تلك الملفات والأدوات، وتشير إحدى الاحتمالات إلى إمكانية قيامهم بعملية احتيال كبيرة، وهي طريقة شائعة جداً في أوساط القرصنة.

وتطلب مجموعة Shadow Brokers من المشترين الدفع بطريقة العملية الرقمية بيتكوين، وعرضت الملفات والأدوات بشكل كامل مقابل مليون بيتكوين، أي ما يعادل 566 مليون دولار.