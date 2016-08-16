25 ألف مبنى قيد الإنشاء تشرف عليها بلدية دبي

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تشرف بلدية دبي هندسياً من خلال إدارة المباني على 25,124 مبنى قيد الإنشاء في مختلف مناطق الإمارة، بعمليات شتى تشمل الإشراف الهندسي، والتفتيش والرقابة على كل الأعمال الإنشائية الصادرة بشأنها رخص بناء والتي تطال المباني بمختلف أنواعها من مباني متعددة الطوابق والمباني العامة والمباني الصناعية بالإضافة إلى الفلل الخاصة والفلل الاستثمارية وكذلك جميع أعمال الإضافات والتعديلات والديكور وكافة أعمال البناء والتشييد التي صدرت لها رخص بناء.

صرح بذلك خالد محمد صالح مدير إدارة المباني ببلدية دبي وذكر بأن البلدية تقوم باستقبال طلبات التدقيق الفني لجميع هذه المشاريع تحت التنفيذ على حسب مراحل العمل، واستلمت البلدية خلال النصف الأول للعام الجاري 25,419 طلب تدقيق إنشائياً بزيادة قدرها 20% عن عدد طلبات العام الماضي لنفس الفترة، وأكثر من 3000 طلب تدقيق بغرض إصدار شهادة إنجاز، كما شهد النصف الأول إصدار شهادات إنجاز لـ5,837 مبنى مقابل 2906 مباني للنصف الأول من العام الماضي.

تفتيش دوري

ومن جانب آخر أكد المهندس عبدالله الشيزاوي رئيس قسم الإشراف الهندسي في إدارة المباني ببلدية دبي، أن قسم الإشراف الهندسي بإدارة المباني يقوم بالتفتيش الدوري المنتظم على جميع المواقع قيد الإنشاء حسب مراحل العمل وعلى حسب أهمية ونوع المخاطر الفنية والإنشائية المرتبطة بمرحلة العمل، حيث يقوم النظام الإلكتروني لقسم الإشراف الهندسي بتحديد مواعيد الزيارات المحددة لكل مشروع بناء على دراسة المخاطر التي قام بها قسم الإشراف الهندسي من خلال الإطلاع على أفضل الممارسات العالمية في المجال.

وأضاف بأنه ومن خلال التدقيق الموقعي يتم التحقق من التزام شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية بتطبيق كل الأنظمة والقوانين الهندسية وعلى حسب المخططات المعتمدة ومتطلبات المباني الخضراء والاستدامة بالإضافة الى التأكد والتفتيش على متطلبات واشتراطات السلامة على المواقع قيد الإنشاء.

شهادة إنجاز

وأشار الشيزاوي الى أنه جار العمل حالياً التجهيز لتوحيد تقديم شهادة الإنجاز لجميع أنواع المباني بعد ان تم خلال الربع الأول من العام الحالي توحيد خدمة التقديم لشهادة الإنجاز بين بلدية دبي والدفاع المدني للمباني الصناعية والفلل كمرحلة أولى من خلال نافذة موحدة مشتركة ويقوم فريق مشترك من البلدية والدفاع المدني بعمل الزيارات الميدانية وإصدار شهادة الإنجاز بشكل موحد.

زيادة

أوضح خالد صالح أن الزيادة الملحوظة في عدد طلبات التدقيق الفني على المواقع قيد الإنشاء تعكس الحركة الإيجابية في سوق العمل وتحديداً قطاع البناء والإنشاء.