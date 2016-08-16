أستاذ قلب: الساعة الذهبية الأولى من الإصابة بالجلطة تنقذ حياة المريض

كشف الدكتور أحمد خشبة، أستاذ أمراض القلب بطب عين شمس، أن هناك أعراضا تظهر على المريض عند إصابته بجلطة أو قصور فى الشريان التاجى، أهمها الإصابة بآلام شديدة بالصدر، أو ضيق بالتنفس.

وقال الدكتور أحمد خشبة إنه يجب على المريض إذا شعر بهذه الأعراض التوجه فورا للمستشفى لعمل كشف، والتأكد من سلامته لأنه إذا أصيب الشخص بانسداد كامل بالشرايين فيعتبر جلطة حادة بالشريان، تحتاج إلى تدخل عاجل لفتح الشريان بالقسطرة خلال 70 دقيقة من بداية حدوث الألم، وهو ما يطلق عليه الساعة الذهبية الأولى للتدخل، والتى تساعد فى الحفاظ على سلامة عضلة القلب، وعدم تعرضها للتلف.

وأشار د. أحمد إلى أنه إذا حدث تلف للعضلة يصاب المريض بما يطلق عليه هبوط عضلة القلب، وهو ما يؤدى إلى ضعف الكفاءة الإجمالية للمريض، وتورم الساقين، أو حدوث استسقاء بالبطن، مما يؤثر على حياة المريض، ولا يستطيع المريض أن يمارس أى مجهود. وأكد أن الجلطة الصغيرة يمكن إذابتها بمسيلات الدم، ولكن فى الغالب تحتاج الجلطة الكبيرة الى تدخل بالقسطرة العلاجية.