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ترامب : سأدقق فى خلفيات المهاجرين لأمريكا حال فوزي بالرئاسة

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ترامب : سأدقق فى خلفيات المهاجرين لأمريكا حال فوزي بالرئاسة ترامب : سأدقق فى خلفيات المهاجرين لأمريكا حال فوزي بالرئاسة

دونالد

قال دونالد ترامب، المرشح الجمهورى للرئاسة الأمريكية، إنه ينوى فرض تدقيق مشدد على خلفية المهاجرين للولايات المتحدة الأمريكية فى حال فوزه بالرئاسة الأمريكية.

وتعهد ترامب فى خطاب ألقاه بولاية أوهايو الأمريكية، بأن “حكومة ترامب ستضع مبدأ بسيطًا سيطبق في كل القرارات المتصلة بالهجرة، وسنكون حازمين، ولن نقبل في هذا البلد سوى الناس الذين يشاركوننا قيمنا ويحترمون شعبنا”، وذلك بحسب ما نشرته سكاى نيوز عربية.

وتابع ترامب: “حان الوقت لفرض آليات رقابة جديدة في مواجهة التهديدات التي تواجهنا، اسميها التدقيق المشدد. دقت ساعة نهج جديد”.

كما وعد بـ”القضاء على تنظيم داعش وأيديولوجية الموت”، متهمًا سياسة الرئيس باراك أوباما، ووزيرة خارجيته السابقة منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون بـ”تقديم ميدان عالمي للإرهاب”.

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