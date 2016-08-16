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ترحيل 15 معتقلًا من «جوانتانامو» إلى الإمارات العربية

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ترحيل 15 معتقلًا من «جوانتانامو» إلى الإمارات العربية ترحيل 15 معتقلًا من «جوانتانامو» إلى الإمارات العربية

معتقلى جوانتانامو_أرشيفية

 

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، أن 15 معتقلًا قد رحلوا من “جوانتانامو”، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعد تلك أكبر عملية ترحيل لمتهمين على خلفية تهم الإرهاب، فى عهد الرئيس الأمريكى الحالى باراك أوباما، بحيث سينخفض عدد المعتقلين هناك إلى 61 معتقل.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» في بيان أصدره، إن “الولايات المتحدة ممتنة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، لهذه التلويحة الإنسانية ورغبتها في دعم الجهود الأمريكية الجارية لإغلاق جوانتانامو”، وذلك بحسب ما نشرته البى بى سى عربية.

فيما رحبت منظمة العفو الدولية بهذة الخطوة، واصفة بأن جهود الرئيس الأمريكيى باراك أوباما لغلق هذا المعتقل المثير للجدل، بالجادة على حد ذكرهم.

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