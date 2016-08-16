«سناب شات» يشتري تطبيقًا للبحث بـ 110 ملايين دولار

استحوذ تطبيق سناب شات على تطبيق البحث في الهواتف الذكية “فورب”، بقيمة بلغت 110 ملايين دولار، وفق ما نقلته سكاي نيوز عن موقع تقني، اليوم الثلاثاء.

وذكر موقع “ذا إنفورميشن” التقني، عن شخص مطلع على الصفقة، أنها تشمل دفع أموال أيضًا لفريق التطبيق البحثي من أجل ضمان بقائهم للعمل فيه.

ومن المقرر أن يساعد التطبيق مستخدمي “سناب شات” الجدد على العثور على الأمور التي يبحثون عنها.

ويستخدم تطبيق “سناب شات” نحو 150 مليون شخص يوميًا، وأصبح التطبيق ذا شعبية فاقت تلك التي يحظى بها موقع “تويتر” هذا العام.

ورفض مؤسسو “سناب شات” عروضًا لبيع التطبيق من قِبل “غوغل”، و”فيسبوك” مقابل مليارات الدولارات، معتبرين أن قيمة التطبيق سترتقع أكثر مستقبلًا.