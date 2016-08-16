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دراسة: السرطان أكثر حصدا لأرواح الأوروبيين من أمراض القلب

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دراسة: السرطان أكثر حصدا لأرواح الأوروبيين من أمراض القلب دراسة: السرطان أكثر حصدا لأرواح الأوروبيين من أمراض القلب

>لندن (أ ش أ)

كشفت دراسة حديثة، أن السرطان يحصد أرواح الملايين مقارنة بمرضى القلب، حيث أصبح فى مقدمة الأمراض المزمنة الخطيرة فى نحو 12 دولة أوروبية، وذلك فى ظل 17.3 مليون حالة وفاة على مستوى العالم سنويا.

 

وأظهرت النتائج المتوصل إليها فى كل من فرنسا، بلجيكا، الدنمارك، وإيطاليا، ولوكسمبرج، وهولندا، والبرتغال، وإسبانيا وبريطانيا، أن المزيد يلقون حتفهم متأثرين بإصابتهم بمرض السرطان أكثر من إصابتهم بأمراض القلب المزمنة والأوعية الدموية، وذلك كما هو الحال فى النرويج، والدنمارك التى تشهد أكثر نسبة وفيات بين السيدات من جراء الإصابة بالسرطان.

 

وكانت فرنسا قد احتلت المرتبة الأولى من حيث إجمالى عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالسرطان مقارنة بأمراض القلب، ووفقا للأرقام الصادرة عن عام 2011، توفى 92375 رجلا متأثرا بإصابته بالسرطان، فى مقابل 64659 من أمراض القلب.

 

وتشير البيانات المسجلة فى إسبانيا إلى وفاة نحو 67,711 رجل من جراء السرطان فى مقابل 52,487 من أمراض القلب .

 

 


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