أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16 - 8 - 2016 و الذهب يبدأ إرتفاعه من جديد

سعر الذهب في مصر ،يرتبط ارتباطاً وثيقا بسعر الدولار في مصر، وبما أن سعر الدولار في مصر قد شهد صباح اليوم الثلاثاء انخفاضا بقيمة خمسة قروش ،فقد واصل أيضا سعر الذهب انخفاضه في خلال يوم امس واليوم الثلاثاء،وهذا بسبب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية بدأت بالفعل باتخاذ بعض القرارات والخطوات لوقف استنزاف السوق السوداء واحتكار سعر الدولار،والتي بدورها انعكست على سعر الجنية المصري وادت إلى انخفاضه مقارنة بسعر الدولار الأمريكي.

أما بالنسبة لانخفاض سعر الذهب، فهذا قد يبشر بالخير لبعض المواطنين حيث أن كثير من المواطنين المصريون يعتبرون أن استثمار في الذهب افضل مائة مرة من الاستثمار في النقود وتركها في البنوك،وبالتالي عند انخفاض سعر الذهب في الشراء سوف يجعل الأقبال على محلات الصاغة يعود كما قبل،وتعود حالة الانتعاش مرة اخرى لأسواق الذهب ومحلات الصاغة بجمهورية مصر العربية.

أما عن سعر الذهب اليوم في اسوق المصري ومحلات الصاغة، فقد سجل سعر الذهب عيار 18 مبلغ وقدره 389جنيها مصريا، وقد بلغ سعر الذهب عيار 21 مبلغ وقدرة 453جنيها مصريا، وقد سجل الذهب عيار 24 مبلغ قدره 517جنيها مصريا، أما عن سعر الجنية الذهب فقد بلغ سعره 3840جنيها مصريا، وقد ظهرت أنواع جديدة من عيارات الذهب ولكن الأقبال عليه ضعيفا من المواطنين حيث انهم لايرون فيه قيمه مثل عيار 21،وعيار24، وقد سجل سعر الذهب عيار 12 مبلغ وقدره 258جنيها مصريا.

شبكةعيونالإخبارية

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