سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الثلاثاء 16 – 8 - 2016

سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، الثلاثاء، 12.45 حنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 12.75 جنيه.

وأكد مصرفيون، أن سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، يختلف من مكان لآخر، حسب سياسة العرض والطلب، بفارق من 5 قروش إلى 10 قروش.

وأضاف متعاملون، أن سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، سجل 12.25 جنيه في محافظة الجيزة، ووصل السعر في محافظة الإسكندرية إلى 12.65 جنيهًا، بينما سجل 12.70 جنيهًا في المنصورة، وفي محافظة الشرقية سجل 12.35 جنيه.

وأشاروا إلى أن السوق في حالة ترقب؛ لطرح عطاء مالي جديد من البنك المركزي في محاولة للسيطرة على السوق السوداء والقضاء عليها، والذي يساهم في خفض قيمة الدولار أمام الجنيه الفترة المقبلة.

جاء ذلك وسط حالة من الركود على عمليات بيع وشراء الدولار بالسوق السوداء؛ نتيجة تراجع الطلب على الورقة الخضراء عقب التشديدات الأمنية التي فرضتها الحكومة على منافذ تبادل العملة.

بينما بلغ السعر الرسمي للدولار اليوم في البنوك المصرية، خلال تعاملات، 8.8574 جنيه للشراء و8.8800 جنيه للبيع.

شبكةعيونالإخبارية

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