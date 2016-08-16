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عضو بمجلس "المحامين" يعلن التقدم بطلب لشطب أيمن نور والبرادعى من النقابة

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عضو بمجلس "المحامين" يعلن التقدم بطلب لشطب أيمن نور والبرادعى من النقابة عضو بمجلس "المحامين" يعلن التقدم بطلب لشطب أيمن نور والبرادعى من النقابة

>كتب محمد السيد

أعلن أبو النجا المحرزى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، عن التقدم بطلب للنقيب العام سامح عاشور، لشطب قيد أيمن نور والدكتور محمد البرادعى من نقابة المحامين، مضيفًا أنه سيتقدم أيضًا ببلاغ ضدهما للنائب العام.

وأضاف المحرزى لـ"اليوم السابع"، أنه يجب إجراء محاكمة عاجلة للدكتور محمد البرادعى، موضحًا أنه ادعى بوجود أسلحة نووية فى العراق، وقدم تقريرًا غير صحيح وبناءً عليه تم غزو العراق، كما أنه اعترض على فض رابعة لأنه كان يهدف لتقسيم .

واختتم أبو النجا المحرزى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، حديثه قائلاً: "محمد البرادعى عميل للمخابرات الأمريكية وينفذ أجندة أمريكية".


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