الكنيسة الكاثوليكية:نخوض مشاورات تكميلية مع الحكومة حول قانون بناء الكنائس

كشف جميل حليم المستشار القانونى للكنيسة الكاثوليكية وممثلها فى لجنة إعداد قانون بناء الكنائس، عن بدء مشاورات تكميلية بين الحكومة وممثلى الكنائس حول مشروع القانون المنتظر صدوره من مجلس الوزراء قبيل عرضه على البرلمان.

وقال حليم فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المشاورات حول بعض الأمور الشكلية ولا تعنى بأى حال من الأحوال تغيير فى ما تم الاتفاق عليه بين الكنائس والحكومة من صياغة نهائية، داعيًا كافة معارضى القانون لقراءته بعناية.

ورحب مستشار الكنيسة الكاثوليكية بالنقاش حول القانون، مؤكدًا استعداده للاستماع للملاحظات المفيدة وليست التى تعيد الجميع إلى نقطة الصفر.

وكان مشروع قانون بناء الكنائس قد انتهى إلى الاتفاق على نسخة موحدة بين الكنيسة وممثلى الكنائس بالإضافة إلى عدة مشاريع تقدم بها منظمات مجتمع مدنى وأحزاب.