منزل سيد درويش بالإسكندرية تحاصره الأغنام وجدرانه تحولت إلى "منشر غسيل"

تحول منزل سيد درويش بمنطقة "كوم الدكة" بالإسكندرية إلى "خرابة" بعد أن عانى سنوات طويلة من الإهمال الشديد، وترك المسئولين هذا التراث إلى الإندثار والضياع بمرور الزمن.



>شارع سيد درويش بكوم الدكة

المنزل يحاصره الماشية بسبب تواجد جزار بجوار المنزل استغل المساحة التى تقع أمام المنزل ليحولها إلى حظيرة خاصة "بالخراف والماعز"، ويستغل المكان فى الذبح أيضاً، وتحول المنزل إلى حطام لم يصمد منه إلى الحوائط الخارجية الأربعة، وباب من الخشب القديم مغلق "بجنازير" حديدية، وتحولت ساحة المنزل من الداخل إلى "خرابة"، وتحول جدران المنزل إلى "منشر غسيل" والجزء الخلفى لمخزن خشب.



>امتداد الشارع ينتهى بمنزل سيد درويش

ويقول الحاج فتحى حسين ، من سكان منطقة كوم الدكة أمام منزل " سيد درويش"، أنه يقطن بالمنطقة منذ أكثر من 30 عاماً، ومنذ أن جاء والمنزل على هذا الحال بل تحول إلى الأسوء، حيث انهار سقف المنزل منذ عدة سنوات.



>أحد الأزقة المتفرعة من شارع سيد درويش

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك إهمال كبير من المسئولين، ولا يستجيب أحداً منهم إلى مطالب الحفاظ على المنزل، وكانت هناك وعود كثيرة بتحويل المنزل إلى متحف يضم صور ومقتنيات فنان الشعب وبعض التراث الفنى الخاص بالموسيقى المصرية إلا أنه لم يحدث شىء من هذا القبيل ولم يتم تنفيذ تلك الوعود.



>منازل كوم الدكة القديمة بالشارع

ولم يقتصر الأمر على ذلك بل إن شارع "سيد درويش" الممتد من مدخل منطقة كوم الدكة وينتهى بالمنزل يعانى من الإهمال أيضاً، حيث يخترق المنطقة شارع طويل يلتف فى شكل زجزاج، يشق طريقة وسط الحوارى والأزقة الضيقة التى تقود فى النهاية إلى منزل سيد درويش، ولا يوجد أى اهتمام من الدولة به، خاصة وأن المكان مقصد زوار كثيرين من مصر والعالم العربى ممن هم مهتمين بالحركة الثقافية والفنية.



>مدخل أحد المنازل القديمة

ويثير المشهد الأخير لبقايا حطام منزل سيد درويش مشاعر الحزن والأسى لمتابعى وعاشقى الحركة الثقافية والفنية فى مصر عامة وفى الإسكندرية خاصة، حتى لغير المصريين من عاشقى تراث الفن المصرى، وهو ما ظهر من حزن شديد سيطر على الفنان اللبنانى مارسيل خليفة فى الحفل الذى قام بإحياء ذكراه فى مكتبة الاسكندرية، وتحدث بكل حزن عن الحالة التى وجد عليها منزل سيد درويش، مطالباً المسئولين بالتدخل لإنقاذ ما تبقى منه، وغنى أغنية "طلعت يا محلا نورها" إهداء لفنان الشعب.



>شارع سيد درويش يتميز بالأزقة والحوارى الضيقة

وعلى الرغم من إقامة حفلات سنوية فى ذكرى ميلاد فنان الشعب سيد درويش بمنطقة كوم الدكة، لأحياء أغانية المصرية الجميلة، إلا أن المنزل مازال فى حالة إهمال شديد دون استجابة من المسئولين.



>أحد حوارى شارع سيد درويش

ويذكر أن منطقة كوم الدكة تعد من أشهر الأماكن الأثرية القديمة بالإسكندرية، والمرشحة لأن تكون على قائمة التراث العالمى بمنظمة اليونسيكو، وقد عرف عنها انها مسقط رأس فنان الشعب سيد درويش.