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بالأسماء.. حركة تنقلات بمديرية أمن الإسكندرية تشمل عدد من القيادات

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بالأسماء.. حركة تنقلات بمديرية أمن الإسكندرية تشمل عدد من القيادات بالأسماء.. حركة تنقلات بمديرية أمن الإسكندرية تشمل عدد من القيادات

>الإسكندرية - هناء أبو العز

أعلنت مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء عادل التونسى، واللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى فى وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، حركة تنقلات واسعة لضباط المديرية شملت  العديد من القيادات الأمنية.

ففى إدارة البحث الجنائى، تم نقل العميد حسن ناجى من إدارة شرطة إلى رئيس قسم الرعاية اللاحقة، والعميد أشرف الجوهرى من الأموال العامة إلى رئيس قسم التحريات، والعميد محمد سحلول من وكيل قسم المباحث الجنائية إلى رئيس قسم الأسلحة والذخائر، والعميد محمد مدكور من وكيل قسم المباحث الجنائية لقطاع غرب إلى رئيس قسم مكافحة المخدرات، والعميد محمد الشحيمى من وكيل قسم المباحث الجنائية لقطاع شرق إلى وكيل المباحث الجنائية بالمديرية، والعميد عماد الدين الدامى من وكيل قسم المباحث الجنائية للوحدات إلى وكيل قسم المباحث الجنائية لقطاع غرب، والعقيد محمد عبد العزيز جاد مبروك من وكيل قسم المباحث الجنائية لقطاع غرب أقسام الجمرك واللبان وكرموز ومينا البصل إلى وكيل القطاع لأقسام الدخيلة وأول وثان العامرية وبرج العرب، والعقيد خالد عبد الهادى من رئيس قسم المصنفات الفنية إلى رئيس قسم الاتصالات، والعقيد إيهاب عطية والعقيد أحمد أبو العز مفتشا مباحث الفرقة ب إلى وكيلا المباحث بقطاع شرق، كما تم تعيين العميد حسن عطية رئيس قسم الأموال العامة.

 

وبالنسبة لمأمورى أقسام الشرطة ، تم نقل العميد عصام رشدى من مكافحة المخدرات إلى مأمور قسم باب شرقى، والعميد أحمد يوسف من مديرية أمن كفر الشيخ إلى مأمور المنتزة ثان، والعميد صبرى ابو زامل من مأمور قسم شرطة الجمرك إلى مأمور العامرية ثان، والعميد أشرف الشحات  من مأمور برج العرب إلى مأمور قسم اللبان، والعقيد محمد طايل من مأمور اللبان إلى الجمرك، والعقيد أسامة هانى الشافعى من مديرية أمن جنوب سيناء إلى مأمور العطارين، والعقيد محمد لبيب من نائب مأمور أول العامرية إلى مأمور برج العرب، والعقيد إسماعيل زايد من مديرية أمن المنيا إلى مأمور محرم بك، والعقيد أشرف مسعود من نائب مأمور باب شرق إلى نائب مأمور المنشية.


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