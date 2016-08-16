جامعة جنوب الوادى تنظم مؤتمر الدراسات البيئية بحضور وزير التنمية المحلية

تشهد مدينة الغردقة اليوم الثلاثاء انعقاد المؤتمر الثالث للدراسات البيئية والذى تنظمه جامعة جنوب الوادى، خلال الفترة من اليوم حتى الخميس المقبل بحضور الدكتور زكى بدر وزير التنمية المحلية.

يقام المؤتمر تحت رعاية اللواء أ.ح أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، و الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، والدكتور خالد فهمى وزير البيئة.

ويستضيف المؤتمر كوكبة الدكتور احمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، ورئيس جامعة جنوب الوادى، و رئيس جامعة أسوان، رئيس جامعة الفيوم.

يهدف المؤتمر إلى تجميع المهتمين بالدراسات البيئية على المستوى القومى والاقليمى والدولى لتبادل الخبرات من خلال العلماء والباحثين من المؤسسات البحثية الدولية والجامعات الأجنبية والعربية والمصرية.

تدور محاور المؤتمر حول نقاط عدة أهمها "التلوث البيئى بأنواعه، التصرفات البيئية الخاطئة فى الحياة العامة، تكنولوجيا معالجة المخلفات البيئية، والسياحة البيئية كبديل آمن".

يشارك فى المؤتمر ما يقرب من مائة عالم من المتخصصين والباحثين من مختلف الجامعات المصرية والمراكز البحثية العربية من دول السعودية، العراق، الجزائر، والسودان.