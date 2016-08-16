تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة السطو المسلح على ورشة مشغولات ذهبية بالجمالية

جدد القاضى الجزئى بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالسطو المسلح على ورشة مشغولات ذهبية بالجمالية لسرقتها.

قررت نيابة الجمالية، برئاسة المستشار حازم عبد الشكور، بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، فى وقت سابق، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالسطو المسلح على ورشة مشغولات ذهبية بالجمالية لسرقتها.

وقال المتهم الاول فى اعترافاته أمام النيابة، إنه كان يعمل عند صاحب الورشة ولكنه طرده مؤخرا فأراد الانتقام منه واتفق مع صديقيه لسرقته، مضيفا أنه طلب منهما الدخول والقيام بعملية السرقة حتى لا يتعرف عليه صاحب العمل وكان هو بانتظارهما.

تلقى قسم شرطة الجمالية بلاغا من الأهالى باستغاثة العاملين بورشة تصنيع مشغولات ذهبية بزقاق منصور ـ حارة اليهود ـ دائرة القسم بسبب تعرضهم لواقعة شروع فى سرقة بالإكراه.

وعلى الفور انتقلت القوات وتمكنت بمعاونة الأهالى من ضبط "مكرم م"، عامل سابق بالورشة وبحوزته كيس بلاستيك بداخله قفازين ولاصق طبى، و"نبيل ع" عاطل وبحوزته سلاح نارى و"هانى ج" وجميعهم ملثمين أثناء تواجد المتهمين الثانى والثالث داخل الورشة وتواجد الأول خارجها.

وبالفحص وسؤال المجنى عليهما كرم عجاج، وشقيقه مكرم؛ قررا بأنهما أثناء تواجدهما بالورشة فوجئا بدخول المتهمين الثانى والثالث وبحوزتهما السلاح النارى المضبوط وتهديدهما بقصد الاستيلاء على ما بحوزتهما من مشغولات ذهبية، إلا أن المجنى عليه الثانى تمكن من الدخول لإحدى الغرف بالورشة والاستغاثة بالأهالى.

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تحرر عن ذلك المحضر رقم 6673 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى أمرت بما سبق.