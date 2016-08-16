أخبار عاجلة

تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : مدارس الراهبات عمرها ما كانت إسمها مدارس مسيحية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير -
فيديو || أحد العائدين من تنظيم داعش يكشف كيفية تجنيدهم لانتحاريين طنطا والإسكندرية -
بالصور || مفاجأت حدثت بكنيستي طنطا والإسكندرية قبيل تفجيرهما ومصادر بالكنيسة والداخلية يؤكدون ذلك -
أشرف قاسم يرحل عن الداخلية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل -
السفيرة عزيزة - أهالي شبرا مسلم ومسيحي يد واحدة -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : علمنا رسول الله التعازي ( إن لله ما أخذ ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

انتهت #في_إنجلترا - تشيلسي (2) وست هام (1) البلوز يحققون الفوز الأول

Google+ Print
انتهت #في_إنجلترا - تشيلسي (2) وست هام (1) البلوز يحققون الفوز الأول انتهت #في_إنجلترا - تشيلسي (2) وست هام (1) البلوز يحققون الفوز الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي مع وست هام، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

للتعرف على تشكيل تشيلسي من هنا

بداية المباراة

د. 3 إنذار أول لتشيلسي يتحصل عليه نجولو كانتي

15 دقيقة مرت من عمر اللقاء ومازال التعادل السلبي قائما بين الفريقين

31 دقيقة مرت من عمر اللقاء، وتشيلسي لم يقنع حتى الآن في مباراة مازال التعادل السلبي فيها قائما.

د. 47 تسديدة من ويليان يخرجها أدريان بصعوبة

نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

د. 46 ركلة جزاء لصالح تشيلسي

جووووووووول إدين أزااار يسجل الأول لتشيلسي

د. 77 جوووووووووول التعادل لوست هام عن طريق جيمس كولينز.

د. 88 جوووووووووووول قاتل لتشيلسي عن طريق دييجو كوستا

نهاية المباراة بفوز تشيلسي بهدفين مقابل هدف على وست هام

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع