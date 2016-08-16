انتهت #في_إنجلترا - تشيلسي (2) وست هام (1) البلوز يحققون الفوز الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي مع وست هام، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

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بداية المباراة

د. 3 إنذار أول لتشيلسي يتحصل عليه نجولو كانتي

15 دقيقة مرت من عمر اللقاء ومازال التعادل السلبي قائما بين الفريقين

31 دقيقة مرت من عمر اللقاء، وتشيلسي لم يقنع حتى الآن في مباراة مازال التعادل السلبي فيها قائما.

د. 47 تسديدة من ويليان يخرجها أدريان بصعوبة

نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

د. 46 ركلة جزاء لصالح تشيلسي

جووووووووول إدين أزااار يسجل الأول لتشيلسي

د. 77 جوووووووووول التعادل لوست هام عن طريق جيمس كولينز.

د. 88 جوووووووووووول قاتل لتشيلسي عن طريق دييجو كوستا

نهاية المباراة بفوز تشيلسي بهدفين مقابل هدف على وست هام