مؤتمر كونتي: الدوري الإنجليزي في الملعب أصعب من التلفاز

مشاهدة الدوري الإنجليزي في التلفاز ممتعة، لكن خوض التحدي من أرض الملعب أمر أخر.. هكذا عقب أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي على مباراته الرسمية الأولى في ملعب ستامفورد بريدج.

تشيلسي فاز على ضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 2-1 وبهدف قاتل في الدقيقة 89 سجله دييجو كوستا من هدية الصفقة الجديدة للبلوز ميتشي باتشواي.

وقال كونتي بعد المباراة: "أنا أعرف الدوري الإنجليزي جيدا. شاهدت العديد من مبارياته في التلفاز ولعبت ضد فرقه في دوري أبطال أوروبا حين كنت مع يوفنتوس".

ثم استدرك "لكن لعب الدوري الإنجليزي أصعب بكل تأكيد".

وتابع "القوة ولعب مباراة بدنية تماما مثل هذه أمر ليس سهلا. لكني سعيد للغاية بأداء اللاعبين وبروحهم القتالية".

وأثنى كونتي على لاعبيه، ثم استدرك "لكن علينا التطور. بل علينا التطور كثيرا".

وتحدث كونتي عن أزار صاحب الهدف الأول لتشيلسي والذي جاء من ركلة جزاء حصدها سيزار أزبليكويتا للفريق اللندني.

وأفصح كونتي "أزار لاعب رائع ومهم. هو وويليان موهبتان فريدتان لكن مع ضرورة وضع تلك الموهبة في مصلحة الفريق".

وأكد "أزار يعلم أنه يستطيع التطور أكثر وأكثر".

كوستا

وسأل المحاور في شبكة سكاي سبورتس كونتي "هل تظن أن كوستا أفلت من الخروج مطرودا بعدما عرقل حارس وست هام يونايتد؟".

وأجاب كونتي "لم أر اللقطة جيدة".

ثم استدرك "لكني أظن أن كوستا فقط حاول ضغط الحارس ومنعه من بناء الهجمة. قرار الحكم سليم في رأيي".