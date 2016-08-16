تقرير #في_إنجلترا - حصاد المصريين في الدوري الإنجليزي خلال الأسبوع

كان للمحترفين المصريين دورا في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز التي انطلقت السبت الماضي وشهدت إثارة متعة معتادة في الكرة الإنجليزية.

وظهر بعض اللاعبين المصريين المحترفين في الفرق التي تشارك في الدوري الإنجليزي بدرجاته المختلفة، وغاب البعض الآخر عن مباريات فريقه.

ويستعرض معكم FilGoal.com أبرز ما قدمه المحترفين المصريين في الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع.

أحمد المحمدي

البداية مع أحمد المحمدي نجم فريق هال سيتي الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز، وفي الجولة الأولى من المسابقة استطاع النمور رفقة الظهير الأيمن المصري الفوز على ليستر سيتي حامل اللقب بهدفين مقابل هدف.

المحمدي ظهر خلال المباراة بمستوى جيد في الدفاع والهجوم وشارك في اللقاء كاملا، وأكمل تمريرات صحيحة بنسبة 60% ونجح في 4 التحامات هوائية مع لاعبي ليستر سيتي، كذلك قطع الكرة من تزحلق أرضي ناجح مرة واحدة.

وحصل المحمدي على تقييم 6.8 /10 في المباراة من موقع "هوسكورد" الإنجليزي المتخصص في إحصائيات وأرقام اللاعبين.

ملخص لمسات أحمد المحمدي أمام ليستر سيتي

محمد النني

شارك النني في المباراة المثيرة التي جمعت فريقه أرسنال مع ليفربول وانتهت بخسارة المدفعجية 3-4.

النني بدأ اللقاء وخرج مستبدلا في الدقيقة 67 حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم ليفربول 4-2.

لم يسهم لاعب بازل السابق في أي هدف لفريقه ولم يتسبب في أهداف سكنت شباك بتر تشك.

رمضان صبحي

خرج رمضان صبحي من قائمة فريقه ستوك سيتي لمواجهة ميدلسبره في الجولة الافتتاحية من الدوري لعدم جاهزيته للمشاركة حتى الآن.

رمضان صبحي انضم لستوك مؤخرا ولم يخض المران الجماعي لفريقه سوى مرات قليلة وشارك في مباراة ودية واحدة فقط.

لذلك قرر مارك هيوز المدير الفني لستوك سيتي الاعتماد على اللاعبين الأساسين وأصحاب الخبرات في هذه المباراة لحين دخول الشاب المصري في أجواء الكرة الإنجليزي.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وسجل ألفارو نيجريدو هدف ميدلزبره، وتعادل شيردان شاكيري لستوك سيتي.

ستوك سيتي يكشف لـ في الجول سر استبعاد رمضان صبحي من مباراة ميدلسبره

سام مرسي

غاب المهاجم المصري الإنجليزي عن فوز فريقه ويجان على بلاكبول بثلاثية دون رد في الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بعدما استبعده المدير الفني للفريق لأسباب فنية للمباراة الثانية على التوالي.

آدم العبد

شارك آدم العبد لاعب فريق شروزبري في التعادل أمام كوفينتري سيتي سلبيا في الجولة الثانية من دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

وحصل المدافع المصري الإنجليزي البالغ من العمر 31 عاما على بطاقة صفراء خلال المباراة.