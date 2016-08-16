شعبية محمد عساف تضاهي النجوم الكبار في مؤتمر الشباب العرب الدولي الـ 35

في حفل اختتام مؤتمر الشباب العرب الدولي الخامس والثلاثين الذي انطلقت فعالياته في الأردن من (8 آب) لغاية (14 آب) وشارك فيه (120) مشارك ومشاركة عرب وأجانب من (15) دولة تحت عنوان (الإبتكار والقيادة) في قصر الثقافة ورعته الأميرة سمية بنت الحسن مندوبة عن مؤسسته الملكة نور الحسين إلى جانب مديرته لينا التل، حظي ضيف الشرف الرئيسي نجم "آراب أيدول" الفنان الفلسطيني العربي سفير الأنروا للنوايا الحسنة محمد عساف باهتمام إعلامي وشعبي واسع.

وكانت حصته من الإهتمام والشعبية أكبر من ضيفة الشرف الثانية الفنانة الأردنية الأكاديمية فرح سراج التي لاقت نجاحاً مميزاً.

لكن عساف كما توقعنا تفوق عليها بحضوره الجذاب المتواضع على المسرح،وكلمته الخاصة المكتوبة بإحساس عال من قبله التي وجهها بنفسه للمشاركين الشباب،وقرأها وجهاً لوجه على جمهوره على النجوم والنجمات الكبار الذين سبقوه في الدورات السابقة إلى اعتلاء مسرح مؤتمر الشباب العرب الدولي ومن أبرزهم: كاظم الساهر وريكي مارتن وعادل إمام وأنجلينا جولي ونجوى كرم ونانسي عجرم وماجدة الرومي ولطيفة التونسية وآخرين.

ماذا قال محمد عساف لـ 120 شاب وشابة؟

وألقى سفير النوايا الحسنة الفنان محمد عساف كلمة خاصة كتبها بنفسه في العاصمة الأردنية عمان حيث تخللها بضعة كلمات فلسطينية كشفت أنه هو من كتبها ولم يكتبها له أحد كما يفعل بعض النجوم الذين يعينون صحفيون معروفون أو مستشارين إعلاميين لهم،وما كتب من قلب محمد عساف مباشرة بقلمه الخاص بدون وسيط محترف وصل إلى صميم قلب جمهوره الأردني والعربي حيث قال فيها:

يشرفني أن أكون بينكم، متواجد في هذا المؤتمر، مؤتمر الشباب العرب الدولي الخامس والثلاثين الذي انطلق تحت عنوان (الإبتكار والقيادة)،اليوم نحن موجودين معكم هون من أجل شبابنا وأبنائنا،لنكون معهم سند ودعم لهم في كافة المجالات العلمية والثقافية والرياضية.

لاشك بأن الأوضاع الراهنة والتحديات التي تواجه شبابنا اليوم سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية صعبة،لكن في مثل هذه اللقاءات، وما تضيفه هذه اللقاءات من توعية لشبابنا ولبناتنا، هي ذات أهمية كبيرة،فإيماننا بالتنوع الفكري والثقافي، وتعريف شبابنا بثقافات بعضهم البعض،والإيمان بالتنوع،ونشر المحبة والسلام بين أبنائنا،هذا شيء مهم .

أحب أن أشكركم جميعاً،أنا لست بخطيب،حضرت كلمة صغيرة هيك،لكن أنا أعتبر نفسي بين أهلي وناسي وأحبتي،واسمحوا لي أن أقدم لكم أغنية كلكم بتحبوها كثير. مبسوط بتواجدكم،بتمنى تشاركونا.

(علي الكوفية) بصوت محمد عساف الحماسي تنهض الجمهور من سباته

وأنهض محمد عساف بصوته الدافىء الحماسي الجمهور من سباته بكلمته الخاصة،ثم أشعل مشاعرهم وحركها بموال جميل دافىء حرق قلوب مستمعيه الأردنيين والعرب بآهات الحنين لأوطانهم الآمنة الدافئة بالمحبة والأمن والسلام حين قال بدفء عميق وإحساس لامس أرواحهم: ( أووف .. والله يا حروف الوطن)،وتلاها ب (علي الكوفية ولولح فيها) التي حمست الناس للرقص والدبكة والتلويح بالمسابح.



حضور متواضع جذاب ضاهى حضور النجوم الكبار قبله

وأثبت نجم "آراب أيدول" الفلسطيني محمد عساف إبن غزة المحاصر الذي كسر حصار الإحتلال بإرادته الصلبة،ورفضه التنازل عن حلمه وموهبته للوصول إلى برنامج "آراب أيدول" أن الشهرة السريعة إن لم تستثمر بمزيد من الموهبة والمحبة والتواضع تتلاشى سريعاً،وحقق محمد عساف بوقوفه الخبير على المسرح،وباعطائه وقتاً كبيراً لجمهوره بكلمته ومحادثته لهم،وبغنائه أشهر الأغنيات الفلسطينية التراثية التي عشقها جمهوره بصوته هو بالذات وبإحساسه : (علي الكوفية ولولح فيها) .

الأميرة سمية الحسن تكرم ضيفي الشرف محمد عساف وفرح سراج وعصام زواوي.

وفي الختام كرمت الأميرة سمية بنت الحسن مندوبة الملكة نور الحسين ضيفي الشرف الرئيسيين بدروع خاصة: سفير النوايا الحسنة الفنان محمد عساف،والفنانة الأردنية الأكاديمية فرح سراج، والمبدع الكبير عصام الزواوي أحد مؤسسي مؤتمر الشباب العرب الدولي من عام 1986 لغاية عام 1995.



كواليس:

- حضر سفير أنروا للنوايا الحسنة الفنان محمد عساف إلى العاصمة الأردنية عمان قبل حفل الإختتام بيوم وتواصل مع جمهوره لحظة بلحظة عبر حسابه بسناب شات، لكنه حسب مصدر في إدارة مؤتمر الشباب العرب الدولي رفض إجراء لقاءات صحفية في هذا اليوم وأصر على إجرائه مقابلات سريعة قصيرة مساء يوم حفل الإختتام في قصر الثقافة فعانى الصحفيون من قصر المدة الزمنية غير المنطقية أو المقبولة.

- زار محمد عساف خلال تواجده في عمان المركز الوطني للثقافة والفنون واستقبلته مديرته لينا التل واطلع على ورش عمل المؤتمر الفنية ولوحات المشاركين العرب مبدياً إعجابه بإنجازات المؤتمر العظيمة التي تتطور وتعد بالمزيد من (35 عاماً) لليوم،محتضناً إبداعات وابتكارات الشباب العرب من مرحلة الطفولة للشباب.وعرضت زيارته في حفل الإختتام ضمن فيلم قصير عرضت فيه فعاليات وورش عمل وزيارات المشاركين للبتراء وأماكن أخرى في الأردن.

- محمد عساف قابل الصحفيين برحابة صدر ولم يمانع في إعطاء مندوبة (سيدتي) سميرة حسنين وقتاً إضافياً تقديراً منه لمجلة (سيدتي) وأسرة تحريرها الداعمة له دائماً لكن إدارة المؤتمر اختصرت المدة لإعطاء القنوات الأردنية فرصة محادثته لدقائق هي الأخرى.

- أتاح مؤتمر الشباب العرب الدولي الخامس والثلاثين بمبادرة من مديرته لينا التل داعمة مواهب الشباب الأولى فرصة ذهبية للفنانة الأكاديمية الشابة المقيمة بأوروبا فرح سراج المشاركة بالمؤتمر عبر جلسة حوارية لها مع الشباب والشابات العرب والأجانب المشاركين،وعبر تقديمها أغنية تراثية (ريدها) بأسلوبها الغنائي والموسيقي الخاص،وحازت فقرتها التي سبقت فقرة محمد عساف إعجاب واستحسان الحضور.

- قدم الفنان مهند النوافلة وزميلته فرح أبو شما فقرات حفل الإختتام باقتدار إعلامي محترف حصد تقدير واعجاب الحضور.

- تلقى محمد عساف على المسرح هديتين قيمتين من معجبيه عبارة عن :مسبحة زرقاء اللون ليلوح بها خلال غنائه (علي الكوفية) وقام بالتلويح بها ببراعة على المسرح،وكوفية فلسطينية طوق بها عنقه مكتوب عليها: غزة تنتصر،وكإبن غزة المنتصر الوفي بتحقيقه حلمه الفني الجميل رغم حصار مدينته غزة ارتداها طوال وقت مكوثه على المسرح حتى غادره عائداً إلى مقر إقامته بعد محاولة معجبيه الوصول إليه عنوة رغم معارضة المنظمين فاضطر محمد عساف للمغادرة فور التقاطه الصورة الجماعية قبل صعود معجبيه الآلاف إلى المسرح وإحداث ما لا يحمد عقباه.

- أثار حرص وفود الشباب العرب خلال مصافحتهم راعية الحفل الأميرة سمية الحسن ومديرة المؤتمر لينا التل وضيفي الشرف محمد عساف وفرح سراج على التقاط صورة سيلفي مع محمد عساف غضب المصورين لهدرهم الكثير من الوقت قبل الصورة الجماعية الختامية لكن محمد عساف لم يرفض طلب أحد ولبى كافة طلبات السيلفي بابتسامة عريضة جداً رغم أنف المصورين والمعارضين من منظمي الحفل.