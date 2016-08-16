حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 16 أغسطس 2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

من المتوقع أن تعقد اتفاقًا احترافيًا ناجحًا يمنحك خيارات جيدة فى العمل ويجعلك تحقق إنجازات به، ولكن كن حذرًا قبل توقيع هذا الاتفاق فهناك احتمالات أن يكون هناك تلاعبًا فى التعاقد لذلك يجب أن تدرسه بشكل جيد.

على الصعيد العاطفي:

صديق مقرب منك قد يعبر لك عن مشاعر يكنها لك اليوم، لا يجب أن تخضع لضغوط بسبب الصداقة وانظر للأمر بموضوعية ودون تسرع كى لا تؤذيه.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

تمر بموجة من الضغط النفسى المزعج هذه الأيام بسبب تبعات أخطاء ارتكبتها فى الماضى فحاول أن تتعامل مع الأمر ببساطة ولا تزعج نفسك كثيرًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

حاول أن تكون بعيدا عن الناس الذين يجلبون الطاقة السلبية فى حياتك. هناك شخص يغدر بك وينشر عنك كلام سيء فكن حذرا من مثل هؤلاء الناس. وتخلص منهم من أجل سلام حالتك النفسية.