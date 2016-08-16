نائب أمير حائل يحث على تسريع وتيرة إنجاز المشروعات ومعالجة معوقاتها

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، امس وكيل وزارة النقل للطرق المهندس هذلول الهذلول الذي يزور المنطقة، وقد أكد نائب أمير منطقة حائل أن التوجيهات المستمرة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، تؤكد على أهمية تحقيق تنمية شاملة وتحقيق أعلى معدلات الاستفادة من الدعم الحكومي للمشروعات بما يعود على الوطن والمواطن بالفائدة.

وحث سموه على تسريع وتيرة الانجاز للمشروعات الجاري تنفيذها ومعالجة أي عوائق مشيرا إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل يولي مشروعات النقل بشكل عام أهمية مضاعفة لما لها من انعكاسات اقتصادية ملموسة على الوطن والمنطقة وتحقيق احتياجات أهلها في كافة المحافظات ونقل المنطقة لمستويات أعلى من التنمية والتطوير.

وقال الأمير عبد العزيز إن محاور الطرق الرئيسية التي نفذت خلال الفترة الماضية والطرق الجاري تنفيذها والطرق المستقبلية أبرزت أهمية موقع المنطقة الاستراتيجي والذي يربط مناطق الشمال بالمنطقة الوسطى ويربط طرق حجاج الدول شمال المملكة بالأراضي المقدسة، ميننا، أن معايير وزارة النقل في اختيار المسارات المناسبة للطرق الجديدة مأخوذة بالاعتبار ولكن بنفس الوقت نحرص على تنمية واستفادة المحافظات والمدن التابعة للمنطقة عبر مرور الطرق السريعة الجديدة بجوارها والعمل على ربط محاور الطرق الرئيسية بأخرى فرعية تجعل المواطن واقتصادياته الهدف الأسمى بما ينعكس على اقتصادنا الوطني.

وقال سموه إن صاحب السموالملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وجه بتكريم وكيل وزارة النقل للطرق المهندس هذلول الهذلول لدوره ودور الوزارة بما تحقق للمنطقة من نقلة متميزة في الطرق مشيرا سموه إلى أن التطلع مضاعف لاستكمال المشروعات وانجاز التي لم تنته ومعالجة العوائق بأسرع وقت ونقل سموه شكر أمير منطقة حائل وشكر أعضاء مجلس المنطقة والأهالي لوكيل وزارة النقل للطرق المهندس الهذلول.

اثر ذلك كرم سمو نائب أمير منطقة حائل وكيل وزارة النقل للطرق بدرع تذكاري بهذه المناسبة.

من جانبه أعرب وكيل وزارة النقل للطرق المهندس هذلول الهذلول عن شكره للقيادة الحكيمة للدعم المتواصل لمشاريع الطرق في مناطق المملكة مشيرا إلى أن الوزارة ماضية في إنشاء الطرق وانجاز المشروعات بما يحقق الفائدة للوطن والمواطن وقال إن القادم بإذن الله أفضل وأشار إلى تشكيل فريق بين الوزارة واعضاء من مجلس المنطقة لاتخاذ المناسب لمتطلبات مشاريع الطرق في المنطقة.

من جهة أخرى، ترأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اجتماع مجلس المنطقة الأول في دورة الانعقاد الثالثة في دورة المجلس السادسة للعام المالي 1436/1437هـ والمخصصة لمناقشة مشروعات الطرق في منطقة حائل بحضور وكيل وزارة النقل للطرق المهندس هذلول الهذلول والوفد المرافق له وأعضاء مجلس المنطقة.

وبدأ الاجتماع بكلمة لسموه رحب فيها وكيل وزارة النقل للطرق منوها بدور الطرق في تنمية المناطق وخدمة المجتمع وتعزيز الجوانب الاقتصادية بمناطق المملكة وأشاد سموه بدور الوزارة خلال المرحلة الماضية في تنفيذ العديد من الطرق المحورية بمنطقة حائل التي أنجزت والأخرى التي مازالت في مراحل التنفيذ مهيبا بالمقاولين والجهات المتابعة للمشروعات بسرعة الانجاز.

وقال أمين مجلس منطقة حائل المكلف المهندس إبراهيم البدران، إنه تم خلال الاجتماع استعراض تقرير أمانة المجلس عن ماتمت دراسته ومناقشته مع وكيل وزارة النقل ومجلس المنطقة خلال الجلسة التحضيرية عن احتياجات المنطقة من مشروعات الطرق الرئيسية ومنها إعادة دراسة وصلة طريق حائل /القصيم/ مكة المكرمة السريع وطريق حائل / تبوك السريع ليكن مباشر من مدينة تبوك إلى مدينة حائل وقال البدران أكد المجلس على أهمية تلك الطرق لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- باعتماد تنفيذ جسر الملك سلمان الذي سيربط المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية وبما يحقق رؤية المملكة 2030م لزيادة التبادل التجاري والاقتصادي.

كما أشار إلى أن المجلس استعرض تقريرا عن المشروعات المعتمدة في ميزانيات الأعوام الماضية والمشروعات التي تحت التنفيذ وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية استكمال طريق حائل / المدينة المنورة المباشر وازدواج طريق حائل / رفحاء ووصلة طريق المطار / المدينة المنورة مع أهمية سرعة استكمال طريق حائل/ ساموده / رأس الخير السريع لتكتمل شبكة الطرق التي سيكون لها تأثير مباشر في تفعيل دور المناطق خلال مرحلة التحول الوطني لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م وقال البدران: وجه سمو نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس المجلس في ختام الاجتماع كافة الادارات الحكومية بالمنطقة بتكثيف الجهود وتنفيذ المشاريع المعتمدة في الميزانيات السابقة والحالية وفي نهاية الجلسة اصدر المجلس التوصيات.