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نائب وزير الشؤون الإسلامية: استمرار حملة التبرع بالدم في جميع الفروع بالمملكة

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أكد نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد د. توفيق بن عبدالعزيز السديري، أن حملة التبرع بالدم لجنودنا المرابطين في الحد الجنوبي ما هي إلا مشاركة متواضعة من منسوبي الوزارة تجاه إخوانهم في الحد الجنوبي الذين يرابطون للدفاع عن حياض هذا الوطن المبارك، وعن الحرمين الشريفين، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على أن تواصل الحملة فعالياتها في سائر فروع الوزارة في مختلف مناطق المملكة.

وقال السديري إن هذه الحملة تأتي إيماناً من الوزارة بمسؤوليتها الاجتماعية، وتأتي في إطار تكامل الجهود بين أبناء هذا الوطن الواحد عسكريين ومدنيين، مشيراً إلى أن منسوبي الوزارة سواء من الموظفين في ديوان الوزارة وفروعها، أو منسوبي المساجد من أئمة وخطباء ومؤذنين ودعاة أو من العاملين في المؤسسات الخيرية التابعة للوزارة، والمكاتب التعاونية، وجمعيات تحفيظ القرآن.

وأوضح أن الوزارة بحكم الاختصاص تشارك في الدعم المعنوي، وتبين الحكم الشرعي فيما يقوم به هؤلاء الأبطال من الدفاع عن دينهم ومقدساتهم ووطنهم وأبناء وطنهم، مؤكدا أنهم بذلك ينوبون ليس فقط عن أبناء المملكة العربية ، بل عن أبناء الأمة العربية والإسلامية.

وفي ذات الشأن، أشاد نائب الوزير بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بصرف راتب شهر للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية لعمليتي (عاصفة الحزم، وإعادة الأمل) من منسوبي وزارات (الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني)، تقديراً منه ـ أيده الله ـ لهم، ولما يقدمونه من تضحيات في سبيل الدفاع عن أمن هذا البلد الكريم ومقدساته.

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