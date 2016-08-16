قائد القوات المشتركة: أثر بالغ في نفوس المرابطين لأمر خادم الحرمين

الفريق الأول الركن عبدالرحمن البنيان

أعرب معالي قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن عبدالرحمن بن صالح البنيان عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بمناسبة صدور أمره بصرف راتب للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية لعمليتي (عاصفة الحزم وإعادة الأمل) من منسوبي وزارات (الداخلية والدفاع والحرس الوطني).

وأوضح معاليه في تصريح صحفي أن أمر خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - يأتي تقديراً منه لأبناء هذا الوطن المخلصين الذين قدموا التضحيات فداءً للدين والوطن، مما كان له الأثر البالغ في نفوس أبنائه المرابطين.