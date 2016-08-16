رئيس هيئة الأركان العامة: خادم الحرمين يقدر تضحيات أبناء الوطن

الفريق ركن فياض الرويلي

قدّم معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وذلك بمناسبة صرف راتب للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية لعمليتي (عاصفة الحزم وإعادة الأمل) من منسوبي وزارات (الداخلية والدفاع والحرس الوطني).

وأفاد الرويلي أن أمر خادم الحرمين الشريفين يأتي تقديراً وعرفاناً منه - أيده الله - لأبنائه المخلصين الذين قدموا التضحيات فداءً للدين و الوطن، مما كان له الأثر البالغ في نفوس المرابطين، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل مكروه.