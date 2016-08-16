نادي المسؤولية الاجتماعية ينفذ حزمة برامج في لندن

نفذ نادي المسؤولية الاجتماعية بجامعة الملك سعود حزمة برامج مجتمعية مواكبة مباراة سوبر لندن بين نادي الأهلي ونادي الهلال، وذلك في العاصمة البريطانية لندن.

وقام النادي بمواكبة هذا الحدث من خلال حزمة من البرامج المجتمعية التي تقدم من باب تفعيل المسؤولية الاجتماعية،حيث تهدف هذه البرامج المقدمة لرسم صورة مميزة عن الشاب السعودي وقدرته على رفع اسم بلده عالياً في ظل التعاليم الإسلامية وأن السعودية دولة سلام من خلال تقديم هذه البرامج المجتمعية والتواجد في المحافل المهمة والمساهمة في تفعيل البرامج المجتمعية التي تخدم السعوديين.

وقدم النادي برامج "مرحبا" و"الحقوق" و"مترجم" و"مساعد"، وأيضاً "هديتي" الذي يهدف إلى تقديم هدايا إلى بعض المسؤولين البريطانيين حيث تم إعداد هدايا بالتعاون مع هيئة السياحة، وبرنامج "هذا ديني" والذي يهدف إلى شرح وافٍ لسماحة الإسلام، وبرنامج "واصل".

وقام أعضاء النادي وأكثر من "٧٥" متطوعا تم تأهيلهم وإعدادهم من خلال ورش عمل وتوزيعهم على شكل مجموعات بزيارة جنودنا البواسل المصابين على الحد الجنوبي ويتعالجون في لندن.

وفي هذا الصدد أكد عميد شوون الطلاب د. فهد القريني:"أن مواكبة السوبر بهذه البرامج يأتي من إحساس الجامعة بتنفيذ البرامج التي تسهم في رفعة اسم المملكة عالياً وإبراز الوجه المميز للشاب السعودي الذي يمثل بلده خير تمثيل وأن الجامعة تدعم مثل هذه البرامج والمبادرات المميزة وتفعيل مسؤليتها الاجتماعية وخدمة المجتمع خاصة المتواجدين في من السعوديين في لندن".