العيادة التخصصية تعالج 709 أطفال من أبناء الأشقاء السوريين بالزعتري

قدمت عيادة الأطفال التابعة للعيادات التخصصية السعودية العلاج اللازم لـ 709 حالات مرضية من أبناء الأشقاء اللاجئين السوريين، وذلك خلال الأسبوع 188 من بدء عمل العيادات التخصصية السعودية.

وأوضح طبيب الأطفال د. محمد غسان، أن قسم الأطفال يهد من أهم الأقسام الطبية في العيادات، ويستقبل ما يزيد عن 30% من مراجعي العيادات السعودية، حيث يشكل الأطفال نسبة كبيرة من عدد سكان مخيم الزعتري، مؤكداً أن القسم توافر فيه ولله الحمد الأجهزة الطبية اللازمة، ومنوهاً بحرص العيادات السعودية على تأمين الأدوية المناسبة لهذه الفئة العمرية.

بدوره، أبرز المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية د. بدر السمحان سعي الحملة السعودية إلى تطوير العمل ورفع الكفاءة العلمية والعملية لدى كادر العيادات السعودية، إضافة إلى تطوير الأجهزة والمعدات الطبية لتتناسب مع احتياجات الأشقاء اللاجئين السوريين، وخصوصاً فئة الأطفال التي غالباً ما تتعرض للوعكات الصحية والتأثر السريع بالمحيط الصحي لها.