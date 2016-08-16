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«أمانة الرياض» تنجز أكثر من ٨٠٪‏ من الأعمال الأساسية لنفق الناصرية

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«أمانة الرياض» تنجز أكثر من ٨٠٪‏ من الأعمال الأساسية لنفق الناصرية «أمانة الرياض» تنجز أكثر من ٨٠٪‏ من الأعمال الأساسية لنفق الناصرية

أنجزت أمانة الرياض ما نسبته أكثر من ٨٠٪ من أعمال تأهيل نفق تقاطع طريق الملك سعود مع شارع الناصرية بعد مضي ٨٠ يوماً من بدء العمل في المشروع.

وتتسارع وتيرة العمل في أحد أقدم أنفاق العاصمة الرياض، ويقع في منطقة تشهد تواجد العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية، حيث شرعت الأمانة في أعمال تأهيل النفق مع بداية الإجازة الصيفية للمدارس، وكشف مدير التشغيل والصيانة بأمانة الرياض م. عبدالله الشريف أنه سيتم افتتاح الطريق أمام حركة المرور قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وتشمل الأعمال التأهيلية لنفق الناصرية، إنشاء جدران على أساسات عميقة ومسلحة، كما يتم رفع كفاءات التصريف لمياه الأمطار بالنفق، ورفع كفاءة المضخات وتحسين تصريف مياه الأمطار، من خلال عمل قنوات تصريف بجوار جدران النفق من الداخل، مزوده بجريلات وأغطية شبكية لتصريف المياه ومناهل تجميع، وأيضا عمل شبكة تصريف لطرق الخدمة على جانبي النفق.

كما تم تزويد النفق بالإنارة باستخدام كشافات (Led) الذكية لتوفير الطاقة وصديقة للبيئة وذات الكفاءة العالية، وتم ربطها بمركز التحكم بالإدارة العامة للتشغيل والصيانة في أمانة الرياض، كما تشمل الأعمال الأساسية للنفق تطوير التقاطع، من تعديل الأرصفة لزيادة انسيابية الحركة، وتوسعة مسار الدوران بحيث تكون الحركة المرورية حرة بدون توقف للمركبات.

أعمال متواصلة في طريق الملك سعود

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