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استعادة 90 ألف م2 من التعديات في أملج

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استعادت لجنة التعديات بمحافظة أملج، أمس، 90 ألف م2 من التعديات بالمطيوي وأم جريمات التي أقيمت من قبل عدد من المواطنين بطرق عشوائية ودون صكوك شرعية تثبت ملكيتهم للموقع. وأوضحت اللجنة أن الإزالة التي تمت بحضور أعضاء اللجنة ومنسوبي الجهات الأمنية، شملت آبار ارتوازية وأشجار وشبوك وعقوم ترابية، وفقاً للتوجيهات الصادرة لمتابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة.

وأفادت اللجنة أنها استعادت حتى الآن عدداً كبيراً من الأراضي الحكومية تجاوزت مساحاتها الإجمالية 320 ألف م2 خلال الفترة الماضية.

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