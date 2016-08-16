برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 16 /8/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الثور مستقر هذه الفترة لكن لا تعتمد على ذلك و تصاب بالكسل فعليك أن تستمر بالتركيز و الاجتهاد فى مجال العمل لكى تصبح دائما محط اشادة من قبل الكثيرين .

على الصعيد العاطفي:

الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج ستفاجئ بلقاء احدى الاصدقاء التى كانت تربطك به علاقة قوية قد يضيف الكثير للصعيد العاطفى، فاهتمامك بمشاعرك قد يضيف للعلاقة فاخفائها قد يزيد من الفتور والتوتر الذى وصل للعلاقة منذ فترة .

برج الثور على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الثور أن تعانى من الارهاق الذهنى و البدنى فعليك ان تحاول كل المشاكل التى تحيطك و ذلك لكى تصل لحالة مزاجية جيدة.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن هناك سلسلة من المعلومات فى الطريق اليك ستساعدك بنسبة كبيرة فى مشروعك الجديد الذى تدرس كل جوانبه منذ فترة ، وعن امورك المالية فهذه الفترة هى مستقرة بنسبة كبيرة.