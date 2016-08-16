حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 16 أغسطس 2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج السرطانيسير بشكل جيد فإتباعك لخطط موضوعه مسبقا يضعك على الطريق الصحيح بمجال العمل .

على الصعيد العاطفي:

الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج هادئ هذه الفترة ، حيث يتغاضى الشريك عن كل افعالك وسلوكك السلبى فعليك ان تتعامل معه بدفئ ورومانسية تناسب اهتمامه بك .

برج السرطان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج السرطان عليك أن تتوقف عن تناول الكافيين بكميات كبيرة مثلما اعتدت على احتسائها يوميا ، و احرض على أكل الاطعمة التى تحتوى على الـ "بيتا كاروتين".

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أنك ستجد الدعم من اصدقائك المقربين وهو ما سيفرض عليك أن تحاول مساعدتهم خلال الفترة المقبلة .