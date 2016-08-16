حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 16 أغسطس 2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

حالة من الاستقرار فى محيطك المهنى تثبت نفسك بشكل كبير فى الفترة القادمة ويلمع نجمك كثيرًا فى أشياء غير متوقعة. للأسف قد تعانى لبعض الوقت من ضائقة مالية عليك الصبر حتى تمر تلك الفترة وتنقلك إلى نجاحات كبيرة.

على الصعيد العاطفى:

عليك أن تحب نفسك قليلًا وتتخلى عن علاقات تستنزفك نفسيًا وجسديًا، وقت مناسب لإتخاذ قرارات مصيرية فى علاقات لم يعد وجودها مناسب فى حياتك ولا تقودك إلى أى شئ سوى مزيد من التعب والمعاناة.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

نتيجة للإرهاق فى العمل تعانى من بعض المشاكل الصحية المفاجئة أبتعد تمامًا عن تناول أى أدوية من تلقاء نفسك ولا تأخذ نصائح من أشخاص غير موثوقين فلا تتردد فى استشارة الطبيب فور شعورك بأى تعب.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

حدد أولوياتك وأهدافك للفترة القادمة لقد أضعت الكثير من الوقت فى علاقات وأعمال غير مناسبة لم يعد هناك المزيد لتضيعة هذا وقت تحقيق الأهداف فقط وسوف تصل إلى نجاحات كبيرة وغير متوقعة.