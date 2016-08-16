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حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 16 أغسطس 2016

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حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 16 أغسطس 2016 حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 16 أغسطس 2016

>كتبت أسماء زيدان

على الصعيد المهنى

الفلك اليوم فى صالح أولئك الذين يعملون فى مجال العقارات أو مجال البناء، كما أن الوقت مناسب لشراء عقار جديد فقد تجد منزل الأحلام.

على الصعيد العاطفى

عليك أن تدرك أن وضع حدود للعلاقات المحيط يصب فى صالحك، فلا تتعدى على خصوصيات شريك الحياة وحاول تبرير ذلك باسم الحب.

على الصعيد الصحى

عليك أن تكون صبورا مع نفسك والآخرين، واحرص على المشى صباحا فى الحدائق لتستنشق هواء نقى.

توقعات علماء الأبراج

تتألق اليوم، والنجوم تبشرك بوظيفة هامة فى طريقها إليك فأنت اليوم حسن الحظ ولكن لا تقرض الأموال اليوم حتى لا تخسرها.


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مصر 365

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