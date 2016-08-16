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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 16 أغسطس 2016

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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 16 أغسطس 2016 حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 16 أغسطس 2016

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برج الحمل على الصعيد المهني:

هذا يوم جيد لخوض مغامرة والمخاطرة فى العمل ولكن لا تتسرع فى الحكم على الأمور ولا تقدم على أى مخاطرة غير محسوبة، دون أن تحسب الإيجابيات والسلبيات للعرض الذى يقدم إليك.

على الصعيد العاطفي:

سوف تحصل على المزيد من الاهتمام من شريك حياتك أكثر من أى وقت مضى. قد يعد لك مفاجأة غير متوقعة تسعدك كثيرًا وتجدد دم العلاقة التى اقتربت من الركود.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

سوف تصبح على بينة من المخاطر الصحية لنمط الحياة الحالى الخاص بك، ويمكن بدء نظام لتصحيح ذلك. قد تضطر للخضوع لفحص طبى بسبب بعض الأعراض المرضية المقلقة لكنك تكتشف فى النهاية أنها بسيطة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

طبيعتك العاطفية تسبب لك الكثير من المشاكل وتجعلك ضحية للابتزاز العاطفى أكثر من مرة. لا تستجب لهذه المحاولات وفى الوقت نفسه لا تتردد فى طلب المساعدة من المقربين منك فهذا لن يجعلك شخص استغلالى ولا انتهازى كما تخشى.


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مصر 365

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