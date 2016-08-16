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حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 16 أغسطس 2016

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حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 16 أغسطس 2016 حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 16 أغسطس 2016

>كتبت أسماء زيدان

على الصعيد المهنى

قد تتعرض اليوم لمطالب مالية غير متوقعة، كما يجب التأكد من مراجعة جميع الفواتير والالتزامات الأخرى التى من المحتمل أن تكون نسيت تسديدها وستتراكم عليك فى المستقبل.

على الصعيد العاطفى

اليوم عاطفى ورومانسى فقد تشهد علاقة قوية مع شريك الحياة، كما أنك بحاجة لزيارة الأصدقاء والعائلة.

على الصعيد الصحى

مشكلاتك الصحية التى لازمتك خلال الفترة الماضية سوف تختفى، وهذا هو الوقت المناسب لإجراء الفحوصات الطبية السنوية، فاحرص على علاج أى حساسية طفيفة تظهر لديك على الفور لأنها قد تصبح أكثر تعقيدا فى وقت لاحق.

توقعات علماء الأبراج

اليوم تسط عليك الأضواء، ويظهر فى حياتك صديق جديد، كما قد تتبدل الأوضاع فى عملك.


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مصر 365

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