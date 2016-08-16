حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 16 أغسطس 2016

برج القوس على الصعيد المهني:

الكثير من الضغوط قد تواجهك هذه الفترة بالصعيد المهنى ، فكونك من مواليد برج القوس عليك ان تتخطى هذه المرحلة الصعبة ، لا تكشف عن خططك كاملة لمن حولك وحاول ان تطبقها فى هدوء .

على الصعيد العاطفي:

الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج متوتر لحد كبير ، فتعاملك هذه الايام بأنانية تسبب فى الكثير من المشاكل و ووصل العلاقة لمرحلة الجمود.

برج القوس على الصعيد الصحي:

لمواليد برج القوس حالتك المزاجية فى اسوأ حالاتها ، عليك أن تخرج من الاجواء السلبية التى قد ترهقك نفسيا وذلك عن طريق السفر مع اصدقائك المقربين او الذهاب لقضاء يوم للاسترخاء و العناية بنفسك فى spa .

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أن عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرار، أن توازن بين اختيار القلب والعقل ، الشق العائلى يحتاج للكثير من الاهتمام منك فأنت اهملت هذا الصعيد منذ فترة طويلة.