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#في_الأولمبياد - حسام بكر يضيع حلم الميدالية بخسارة غريبة

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#في_الأولمبياد - حسام بكر يضيع حلم الميدالية بخسارة غريبة #في_الأولمبياد - حسام بكر يضيع حلم الميدالية بخسارة غريبة

ودع المصري حسام بكر منافسات الملاكمة من الدور ربع النهائي في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في ريو دي جانيرو عاصمة البرازيل.

وخسر حسام أمام بطل المكسيك ميسايل رودريجيز بنتيجة 28-27 في وزن 75 كجم.

وفاز اللاعب المكسيكي في الجولات الثلاثة خلال المواجهة بعد أن تفوق على حسام الأفضل منه في التصنيف العالمي بشكل غريب.

وافتتح حسام بكر منافسات الملاكمة بالفوز على بطل موريشيوس في دور الـ32 ثم الفوز على لاعب الكاميرون في دور الـ16.

وأضاع حسام بكر فرصة الحصول على ميدالية برونزية ثالثة لمصر في الأولمبياد على الأقل، إذ يتوج الخاسرون من مباراتي النصف نهائي بميداليتين برونزيتين.

وحققت البعثة المصرية المشاركة في الأولمبياد ميداليتين برونزيتين حتى الآن في رفع الأثقال عن طريق الرباع محمد إيهاب والرباعة سارة سمير.

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