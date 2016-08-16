المطاعم هرولت سنوات لرفع الأسعار.. و«تتعامى» عن هبوط أسعار الماشية الحالي

كلما رفع تاجر في الهند سعر أرز مزرعته، تصاعدت الأسعار في المملكة بحجة المصدر، وإذا هبطت أسعار الأرز عالمياً، بقيت الأسعار لدينا متماسكة، وكلما عطست دجاجة في آخر الدنيا جراء انفلونزا الطيور، قفزت مطاعمنا بأسعار وجباتها متحججة بذلك، لكن هبوط أسعار الماشية في البلاد بحوالي النصف، لم يشفع للمستهلك أن يحصل على سعر وجبة معتدل، فيخسر المواطن صاحب الماشية، ويخسر المواطن مشتري الوجبة، ويربح صاحب المطعم والملحمة، لتتعاظم الأرباح التي يصدر جلها كعملة صعبة خارج البلاد جراء سيطرة الوافدين على قطاع المطاعم والملاحم بشكل كامل.

ولازالت أسعار الماشية تواصل هبوطها، ولا زالت المطاعم والملاحم تتمسك بأسعارها المرتفعة، في ظل غياب تام للجهات الرسمية والجهات المسؤولية عن حماية المستهلك، الأمر الذي يجعل المستهلك يواجه سلوك تلك المطاعم بما يتوفر لديه من الوعي بحقوقه، وما يملك من التحكم في قرارات الشراء من عدمها.

د. أحمد القاضي – المهتم بالشأن العام – أكد أنه في ظل تجاهل المطاعم والملاحم الهبوط الكبير في أسعار الماشية، وعدم تفاعلها مع هذا الانخفاض الكبير، وفي ظل غياب أي دور ملموس للجهات المعنية، فإنه على المستهلك أن يتولى زمام المبادرة باللجوء إلى مقاطعة المطاعم والملاحم التي لازالت تتمسك بالأسعار المرتفعة على الرغم من الهبوط الكبير في أسعار لحوم الماشية بنوعيها الضأن والإبل على حد سواء، وأشار إلى أن هبوط أسعار الماشية الذي يصل إلى 50% أحياناً، لم يشفع للمستهلك أن يحصل على أسعار وجبات معتدلة في المطاعم، أو عند شراء اللحوم من المقاصب، مبيناً أن ذلك يمثل حالة من حالات الاستغلال بغية تعظيم الأرباح، دون النظر إلى مصلحة المستهلك.

وانتقد الدكتور القاضي دور جمعية حماية المستهلك، مشدداً على أن أهمية الدور الذي كان يجب أن تلعبه الجمعية، وقال: إن جمعيات حماية المستهلك في كثير من دول العالم تمثل ضابط ايقاع لأسعار السلع من خلال وقوفها ضد أي شكل من أشكال الاستغلال والمبالغة في رفع الأسعار التي تضر بمصلحة المستهلك.

وشدد على أن سيطرة العمالة الوافدة على الشارع التجاري، وخاصة لمطاعم والملاحم، يساهم في استغلالها لأي سبب كان لرفع الأسعار، والتعامي عن المعطيات الايجابية التي تساهم في تخفيض الأسعار، وقال: إن غياب المواطنين التام عن قطاع المطاعم والملاحم يجعل الأمر بيد العمالة الوافدة التي تستغل كل ما يمكن استغلاله لتعظيم أرباحها دون الشعور بمصلحة المستهلك بالنظر إلى غياب العنصر الوطني في هذه الأنشطة التجارية.

د.أحمد القاضي