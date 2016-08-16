"عمليات نينوى": القوات العراقية المشتركة تبعد عن مركز "القيارة" 500 متر

صرح قائد عمليات نينوى، اللواء نجم الجبوري، أمس الاثنين، بأن القوات العراقية المشتركة تبعد عن مركز ناحية "القيارة" 500 متر، وقال: "إن القوات سيطرت على غالبية المواقع النفطية التى كان فى قبضة تنظيم داعش الإرهابي".

وتابع الجبورى - فى تصريح صحفى - "إن القوات العراقية المشتركة من الفرقة (15) بالجيش ومكافحة الإرهاب وصلت على مشارف ناحية القيارة، ولا نتعجل اقتحام مركز المدينة، لأننا نعمل ضمن فريق مشترك بقيادة غرفة العمليات المشتركة التى تحدد تحرك القوات".

وأشار الجبوري، إلى أن القوات العراقية تمكنت أو أمس والاثنين، من تحرير ست قرى فى محيط ناحية القيارة جنوب الموصل، واعتبر أن معركة القيارة محسومة وتمكنا من قتل أعداد كبيرة من إرهابى داعش.

على صعيد آخر، استقبلت قوات الجيش العراقى 200 من العوائل النازحة من قضاء الشرقاط والقرى المحيطة بها، بعد أن تمكنوا من الفرار، وقدمت المواد الغذائية والعلاج للنازحين، وتم نقلهم إلى مناطق آمنه لتجنيبهم العمليات العسكرية الهادفة إلى تحرير مناطقهم.

كما استقبل وزير الهجرة والمهجرين، جاسم محمد، السفير الأسترالى لدى العراق، كريستوفر لانجمان، لبحث الاستعدادات التى اتخذتها الوزارة ومنظمات الأمم المتحدة العاملة لمواجهة حالات النزوح المرتقبة من الموصل مع بدء عملية تحريرها وآليات التعاون والتنسيق بين البلدين حيال هذا الملف.

وأشار وزير الهجرة، إلى أن فرق الوزارة الهندسية تعمل الآن على إنشاء مخيمات فى شمال صلاح الدين لاستقبال النازحين فضلا عن إنشاء ثلاثة آلاف خيمة فى منطقتى زمار وربيعة شمال غربى الموصل من قبل الأمم المتحدة، لافتا إلى أن المشكلة الأكبر التى تواجه الوزارة هى استمرار عملية النزوح للعوائل من مناطقهم والتى بدورها تحتاج إلى جهود كبيرة من قبل الجهات المعنية لإغاثتهم وحل مشكلاتهم.

ومن جانبه، أكد السفير الأسترالي، دعم بلاده للعراق فى حربة ضد الإرهاب والملف الإنسانى المتمثل بإغاثة العوائل النازحة من خلال توفير الأموال إلى منظمات الأمم المتحدة فضلا عن مساهمتها فى ملف عمليات رفع الألغام من المناطق المحررة لدعم عملية الاستقرار.