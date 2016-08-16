مدارس دبي الخاصة تنظم لقاءات تعريفية

وضعت مدارس خاصة في دبي خططاً لتنفيذ لقاءات تعريفية بعمليات التدريس والمناهج الجديدة وستزود أولياء الأمور بخطط تساعدهم في المتابعة المنزلية لأبنائهم، فضلاً عن إعداد القوائم الصفية والحصص الدراسية وفعاليات استقبال الطلبة للعام الدراسي الجديد.

وأبدت المدارس جاهزيتها لاستقبال الطلبة، وتعمل المدارس على استكمال هيئتها الإدارية والتدريسية من خلال تعيينات جديدة تسد حاجتها نظراً لاستقالات عدد من المعلمين، معتبرين أن العام الدراسي سيكون مختلفاً عن سابقه في الأنشطة النوعية التي ستقدم للطلبة، سواء من خلال الفعاليات التي ستنظمها المدرسة أو حصص الأنشطة الإثرائية الداعمة للمناهج الدراسية.

وقال عادل محمد وهيب مدير مدرسة شمس الأصيل الخاصة، إن إدارة المدرسة عملت على وضع برنامج عمل في ضوء تفعيل مبادرة «مرحباً مدرستي» والتي تتمثل في أن تقوم المدرسة بإعداد خطة تنظيم اليوم المفتوح وتجهيز متطلبات الخطة، ويتم إعلام أولياء الأمور والطلبة قبل موعد التنفيذ بفترة زمنية كافية والتأكيد على ضرورة حضورهم اللقاء مع أبنائهم.

تعيينات

وفي السياق ذاته أكد سميح عيسى الخليل نائب المدير العام لمدرسة الاتحاد الخاصة جميرا، أن المدرسة أنهت عمليات تعيينات الهيئات الإدارية والتدريسية، وتم إعداد خطة تدريبية للمعلمين سواء الجدد أو القدامى على برنامج لنظام جديد لتقييم للطلبة، والمناهج الدراسية الجديدة.

متغيرات

ومن جانبها قالت سعاد أبو حرب مديرة مدرسة دبي الوطنية فرع البرشاء، إن المدرسة تسعى لتقديم أفضل البرامج التعليمية التي تخاطب العصر الحديث بما فيه من تغيرات هائلة في طرق التدريس، وتهدف المدرسة لتخريج طلبة على قدر كبير من العلم والمعرفة لمواجهة تحديات العصر.

جدول

أكدت سو جونستون مديرة مدرسة السلام الخاصة، جاهزية الصفوف لاستقبال الطلبة ويجري العمل حالياً على وضع جدول الحصص، وتجهيز قوائم انتظام الطلبة وترتيب أيام التحاقهم بالدراسة، حيث فضلت إدارة المدرسة أن يكون انتظام المراحل الدراسية على أيام متفاوتة حتى يتسنى للإدارة ترتيب التحاقهم بالمدرسة وتنظيم فعاليات ترحيبية لجذب الطالب من اليوم الأول للمدرسة.