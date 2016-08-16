1.4 % انخفاض الرقم القياسي لمحاصيل الخضروات

كشف مركز الاحصاء في أبوظبي عن انخفاض الرقم القياسي لمحاصيل الخضروات بنسبة 1.4 % خلال شهر مايو 2016، وبلغ 111.7 نقطة، مقارنة بنحو 113.3 نقطة في شهر مايو 2015.

وأفاد المركز وفقاً لتقرير إحصائي حديث أصدره، أن أبرز المحاصيل التي ساهمت في الانخفاض محصول البطاطا بنسبة 26.5 %، والبصل بنسبة 18.2 %، والكوسا بنسبة 14.1 %، والفاصوليا بنسبة 9.7 %. وأشار إلى أن المستوى القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لمحاصيل الخضروات ارتفع خلال شهر مايو بنسبة 3.6 % مقارنة بشهر أبريل 2016، حيث كان 107.8 نقطة، وساهم في هذا الارتفاع محصول اليقطين بنسبة 57.3 %، والكوسا بنسبة 36.7 %، والبطاطا بنسبة 25.7 %.

جدوى

وأكد المركز أهمية دراسة الأسعار الزراعية وتوفير بياناتھا لأثرھا المباشر في قرارات المستثمرين في مجال الزراعة، إذ تعدّ الأسعار الزراعية من المؤشرات المهمة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمزارع باعتبارنا أحد أهم المتغيّرات التي تؤثر في العديد من الأنشطة الاقتصادية، وتنعكس بشكل مباشر على دخل المزارعين ومستويات معيشتهم، وأضاف: تساعد البيانات الخاصة بالأسعار الزراعية على تزويد الجهات المتخصّصة بالمؤشرات المناسبة التي تمكّنھا من حفظ التوازن المطلوب بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع في الأسواق حتى وصولھا إلى المستھلك، بما يحفظ مصالح المنتجين والمستهلكين معاً، كما تساعد على تزويد المزارعين بالمعلومات التي تفيد في تخطيط إنتاجهم وتنميته، بما يضمن لھم أعلى عائد ممكن، ويجنّبھم الأضرار والخسائر المادية المتوقعة.

وأشار إلى أنه دأب بالتعاون مع مركز خدمات المزارعين على إصدار تقرير الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين من خلال جمع بيانات كميّات المنتجات الزراعية وقيمھا بصورة منتظمة للمزارع المسوقة إلى مركز خدمات المزارعين ونشر المعلومات المستخلصة منھا، متّبعاً في ذلك المنھجيات المعتمدة دولياً في هذا المجال.