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بالصور ..مدير أمن البحيرة يقود حملة ليلية بمدينة دمنهور

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بالصور ..مدير أمن البحيرة يقود حملة ليلية بمدينة دمنهور بالصور ..مدير أمن البحيرة يقود حملة ليلية بمدينة دمنهور

الإثنين، 15 أغسطس 2016 11:45 م

>البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

قاد اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة ليلية بمدينة دمنهور ، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، والذين يشكلون بؤرًا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

 

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد خريصة مدير المباحث، واللواء محمد الجمسى مفتش الأمن العام، والعميد حازم حسن رئيس المباحث، عن ضبط 17 شخصا، بحوزتهم أسلحة ومخدرات، كما تم ضبط 125 متهما هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس، فيما تم تحرير محاضر بالوقائع، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

 

وتمكنت الحملة من ضبط 1000 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيادة.

 

وشارك فى الحملة العقيد عمرو الطويل، رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة، والرائد محمد السكرى، الضابط بقسم الإعلام والعلاقات العامة .

 

 

 

 

 


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