بالصور ..مدير أمن البحيرة يقود حملة ليلية بمدينة دمنهور

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد خريصة مدير المباحث، واللواء محمد الجمسى مفتش الأمن العام، والعميد حازم حسن رئيس المباحث، عن ضبط 17 شخصا، بحوزتهم أسلحة ومخدرات، كما تم ضبط 125 متهما هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس، فيما تم تحرير محاضر بالوقائع، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت الحملة من ضبط 1000 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيادة.

وشارك فى الحملة العقيد عمرو الطويل، رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة، والرائد محمد السكرى، الضابط بقسم الإعلام والعلاقات العامة .